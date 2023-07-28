Ростех начал серийное производство новых патронов для спортивной стрельбы

Ростех запустил серийное производство новыхспортивных патронов IGLA CHAMPION для всех дисциплин стендовой стрельбы. Боеприпасы подходят для тренировок, соревнований любого уровня и заменят продукцию ушедших с российского рынка зарубежных производителей. По своим характеристикам они полностью соответствуют мировым стандартам и при этом дешевле зарубежных аналогов.

©Видео с youtube.com

IGLA CHAMPION — это продолжение линейки «IGLA"для охоты от холдинга «Технодинамика». Патроны для стрельбы по «тарелочкам» отличаются в первую очередьнавеской дроби, масса которой закреплена в правилах соревнований. Если у охотничьего боеприпаса она обычно составляет 32 г и 36 г, то у спортивного — 24 г и 28 г в зависимости от упражнения. Кроме того, спортивная дробь изготовлена из свинцово-сурьмянистого сплава по специальной технологии, обеспечивающей повышенную твердость, что способствует эффективному поражению мишени.Патроны разработаны с учетом рекомендаций ведущих спортсменов РФ.

«Многие западные производители ушли из России, в связи с чем стрелковый спорт столкнулся с дефицитомбоеприпасов. Чтобы обеспечить наших спортсменов всем необходимым для побед, мы запустили в производство патроны IGLA CHAMPION. Они полностью выполнены из российских материалов, ни в чем не уступают, а по некоторым характеристикам и превосходят зарубежныхконкурентов. Новинка вызвала большой интерес у стрелков, ведущие клубы Москвы и Подмосковья уже сделали первые заказы. Создаваемые мощности позволят выпускать более 100 млн шт. таких патронов в год, что удовлетворит спрос на внутреннем рынке», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Скорость дроби IGLA CHAMPION — не менее 400 м/с, средняя кучность и осыпь — не менее 75%, дистанция уверенного поражения мишени — более 60 м. В настоящее время линейка представлена патронами с дробью № 7,5 навеской 28 г и с дробью № 7,5 и № 9навеской 24 г.

«IGLA CHAMPION — скоростной и стабильный патрон. Во время тестирования боеприпас показал хороший разбой мишени на 10 и более осколков и отсутствие осечек в серии. Отдача ружья комфортная и мягкая, а после выстрела канал ствола остается чистым», —поделилась мастер спорта международного класса Наталья Звягинцева.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.