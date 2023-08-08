Станкостроение на марше. Июнь

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Росстат опубликовал информацию «Социально-экономическое положение России, январь-июнь 2023 года».

Согласно оперативной информации в стране продолжается уверенный рост выпуска станочного оборудования:

— станки металлорежущие

В июне 2023 года было выпущено 709 металлорежущих станка. Это на 21% больше, чем год назад (586 станков). За 6 месяцев этого года произведено 3 904 станков такого типа по сравнению с 3 297 станками аналогичного периода прошлого года, рост 18%.

— машины кузнечно-прессовые

В июне 2023 года кузнечно-прессовых машин выпущено 921 штука. Это на 15% больше, чем в июне 2022 года (801 штука). За 6 месяцев 2023 года произведено 5 864 МКП по сравнению 4 490 единиц, выпущенных за 6 месяцев прошлого года (рост 31%).