В Якутии успешно работает первый в РФ МЦОД, рассчитанный на температуру от -60 до +45

© Фото из открытых источников

В республике Саха (Якутия) запущен в эксплуатацию республиканский центр обработки данных. Новый МЦОД создан компанией GreenMDC специально для работы в условиях Крайнего Севера. Проект реализован по заказу ГБУ РС(Я) «Республиканский центр информационных технологий» (г. Якутск).

Модульный центр обработки данных для Республики Саха (Якутия) стал третьим дата-центром компании GreenMDC, построенным в рамках проекта по цифровизации государственных структур и развития цифровых услуг для населения. МЦОД способен работать в условиях резко континентального климата региона с крайне низкими зимними и высокими летними температурами — от -60 до +45 °С. Эта возможность обеспечивается за счет специально разработанного конструктива, использования внешних материалов и оборудования, предназначенного для низких температур, кондиционеров с зимними комплектами до -60 °С, адаптированной для экстремального холода системы вентиляции и др. В целом при проектировании МЦОД в исполнении «-60» было внесено более 50 изменений в стандартную конфигурацию, предназначенную для работы до -40 °С.

Дата-центр соответствует всем требованиям к безопасности хранения данных и отказоустойчивости, а также позволит расширить количество сервисов по предоставлению вычислительных мощностей и услуг по колокации для нужд госсектора и бизнеса.

МЦОД отвечает за все информационные потоки в Республике Саха (Якутия). Он обеспечивает оперативную обработку и хранение больших объемов информации, касающихся важнейших сфер жизни, таких как здравоохранение, образование, служба МЧС, банковские услуги, сельское хозяйство и др.

В МЦОДе уже размещены информационные ресурсы государственной власти и подведомственных учреждений. Работают такие сервисы, как республиканский портал госуслуг Якутии, система оперативного мониторинга обстановки при возникновении ЧС, в том числе лесных пожаров, колл-центр единого номера 122, централизованная облачная система финансово-хозяйственной деятельности, интеллектуальная транспортная система региона и единая система электронного документооборота. Кроме того, новый республиканский дата-центр станет местом размещения сервисов резидентов ИТ-парка, а также коммерческих компаний.

«Сегодня перед нами стоят задачи, успех решения которых зависит от обработки огромных массивов информации, без которой невозможно представить современную жизнь. Важно, чтобы этот процесс был четким, отлаженным, организованным и происходил без сбоев. Только в этом случае мы сможем обеспечить комфорт жителей Якутии, которые обращаются за нашими услугами, ведь наличие оперативного доступа к информации и удобство пользования ею напрямую влияют на качество жизни. С новым дата-центром и расширенными вычислительными возможностями Якутия продолжит свое стремительное движение вперед как цифровая республика», — отметил глава республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев.

«Строительство нового дата-центра мы вели совместно с системным интегратором „Акцент“. МЦОД был реализован по заказу ГБУ РС(Я) „Республиканский центр информационных технологий“ в Якутске и предварительно прошел тестирование всех инженерных систем при 100-процентной нагрузке, которое подтвердило надежность и работоспособность оборудования. Производство началось в октябре 2021 года. В этом году МЦОД был доставлен в республику и собран всего за 1 день, так как при температуре -30 оС закрыть тепловой контур здания было необходимо в кратчайшие сроки», — рассказал коммерческий директор GreenMDC Георгий Малышев.

На площадке установлен модульный ЦОД FixedSized MDC StandardOutdoor24Ext, рассчитанный на 20 серверных шкафов размером 1200×600 мм с общей ИТ-нагрузкой до 150 кВт. Все компоненты МЦОДа сертифицированы и прошли рабочие испытания при температуре -60 °С. Система холодоснабжения реализована на основе оборудования Stulz: четырех внутрирядных прецизионных кондиционеров холодопроизводительностью до 25 кВт каждый и двух промышленных шкафных холодопроизводительностью до 20 кВт каждый. Система бесперебойного электроснабжения выполнена на основе модульного ИБП Huawei. Время автономной работы инженерного и ИТ оборудования при потреблении полезной нагрузки 150 кВт — 10 минут. Инженерные системы МЦОД зарезервированы по схеме N+1.