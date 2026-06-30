Центр собран на российском оборудовании.

В Берёзовском Свердловской области открылся новый центр обработки данных группы компаний Key Point. ЦОД стал самым мощным в Уральском федеральном округе, передает корреспондент ИА «Уральский меридиан».

Проектная мощность дата-центра составляет 11 МВт, общая ёмкость — 880 ИТ-стоек. За бесперебойную работу отвечают десять дизель-генераторных установок с возможностью автономной работы до 72 часов. Связность обеспечивают более шести операторов связи, три разнесённые точки ввода ВОЛС и четыре точки обмена трафиком. Инвестор вложил в проект около пяти миллиардов рублей.

Объект построен по схеме «5/4» по электричеству и «минус 2» по холоду, что гарантирует бесперебойную работу без потери качества. Это единственный центр в Уральском федеральном округе, имеющий сертификат Tier III.

Учредитель ГК Key Point и генеральный директор «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер особо подчеркнул импортозамещающий характер проекта:

«Я бы хотел отдельно поблагодарить партнёров, с кем мы вместе реализовали этот проект. Что особенно важно — почти весь ЦОД собран на российском оборудовании. Всё прекрасно показало себя, будем жить и сотрудничать дальше», — отметил Вирцер.

В новом центре клиентам доступен полный спектр услуг — от аренды стойки до размещения оборудования любых габаритов. В ближайшее время в регионе планируется запуск ещё двух-трёх ЦОД, поскольку потребность в инфраструктуре, обеспечивающей цифровую безопасность, постоянно растёт.

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