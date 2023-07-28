В Нюксенском округе Вологодской области открыли новый мост

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Долгожданным событием для жителей села Нюксеница стало открытие автомобильного движения по новому мосту. Работы стартовали в марте прошлого года и велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Новый мост построили на месте старого деревянного.

«Общая ширина моста 12 метров, а его длина вместе с подходами — почти 100 метров. Согласно современным требованиям, особое внимание мы уделили вопросам безопасности. Поэтому на всем протяжении моста установлено освещение и барьерное ограждение. При строительстве были некоторые сложности с грунтами. Но мы все преодолели и возвели объект за 16 месяцев. Хороший, добротный мост»