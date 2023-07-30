В посёлке Подгорный Красноярского края открылся современный спорткомплекс «Воробьи»

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В поселке Подгорный состоялось открытие круглогодичного спортивного комплекса «Воробьи». Новый спортивный объект под Железногорском на свои средства построил меценат и триатлонист-любитель из Подгорного Игорь Воробьёв

«Идея о строительстве пришла четыре года назад. Я родился и вырос в Подгорном, здесь начал заниматься лыжным спортом, поэтому решил — поселку нужен современный спортобъект. Я долго думал, с чего начать, погуглил, нашел компанию. И вот моя мечта стала реальностью. Благодарен каждому, кто поддержал мою идею», — говорит меценат Игорь Воробьёв.

© krascsp.ru

Новый спорткомплекс состоит из двух зданий. В первом расположена спортивная база с раздевалками, душевыми, тренерскими. Прокат спортинвентаря, спортзал для игры в волейбол и баскетбол, конференц-зал, кафе, медкабинет находятся во втором. Во дворе спорткомплекса обустроена спортивная площадка с уличными тренажерами, которые подбирали по потребностям спортсменов.

© krascsp.ru

Трасса спорткомплекса круглогодичная. Она включает: освещенную асфальтированную дорожку протяженностью 2,5 километра, 5 километров лыжной трассы, судейскую комнату и трибуну для зрителей. Трасса оснащена системой искусственного оснежения. А это значит, что спортивный сезон в Подгорном будет раньше начинаться и длиться дольше.

«Детская спортшкола, где я занималась, находилась в подвале обычной школы. Она до сих пор существует в том же подвале, без всякого ремонта. А здесь все очень круто», — сказала президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Все наши лыжные базы достаточно скромные. А в „Воробьях“ созданы все условия. Хотелось бы тиражировать такой проект по всей стране, чтобы он был типовым. Я буду рассказывать о нем, приводить в пример. Испытываю восхищение. Слова благодарности Игорю Ивановичу Воробьёву и всем тем, кто ему помогал», — говорит президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Новый спортобъект доступен для лиц с ограниченными возможностями здоровья и уже зарекомендовал себя как центр притяжения любителей физической активности не только жителей поселка, но и разных городов края. В честь открытия состоялась лыжероллерная эстафета. На старт вышли 100 спортсменов.

© krascsp.ru

© krascsp.ru

© krascsp.ru

© krascsp.ru

© krascsp.ru

© krascsp.ru