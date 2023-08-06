В Калмыкии создано первое предприятие по производству макаронных изделий. И запустили колбасный цех

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Первое предприятие по производству макаронных изделий, изготавливаемых, в том числе, из твёрдых сортов пшеницы, запустили в Приютненском районе Калмыкии благодаря поддержке Фонда развития республики.

Запуск предприятия позволяет изготавливать около 10 наименований макаронных изделий, в том числе — из твёрдых сортов пшеницы. Выработка — до 500 кг в сутки. Объём позволяет реализовать продукцию по сетям Калмыкии по минимальным ценам. Например, в элистинском «Ките» наша пачка весом в 450 граммов продается по 29 рублей

«Агроресурс» также запустил колбасный цех, где производится продукция из калмыцкого мяса.

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«Цена выставлена так, чтобы хотя бы выйти в ноль. Если мы поставим цену в 1200 рублей, у нас никто ее не будет брать. Но и отбросы, и добавки для удешевления вводить в колбасный фарш не хотим. Покупатели не поймут, отвернутся потом. А нам 1100 голов собственного маточного поголовья хватает, чтобы делать колбасу из чистой свинины, баранины и говядины. На следующий год построим еще небольшой птичник», — пояснил исполнительный директор предприятия Владимир Лиджиков.

Компания в 2022 году получила заёмные средства, на которые смогла приобрести модульный цех и оборудование, профинансировать сезонно-полевые работы, завершить строительство зерносклада, покрыть затраты на инфраструктуру.

В 2023 году благодаря очередному займу от Фонда развития Республики Калмыкия «Агроресурс» закупил модульный цех и оборудование для производства макаронных изделий, включая расходы на пуско-наладку, оборудование и изготовление соответствующего помещения для размещения макаронной линии.

За два этапа инвестпроекта создали более 40 дополнительных рабочих мест. Теперь объём производства макаронных изделий увеличился, они изготавливаются из собственного зерна, рассказал исполнительный директор компании Владимир Лиджиков.

Фонд развития Калмыкии поддерживает предпринимателей региона, выдавая им средства на инвестпроекты под 1-3%. Калмыкия — один из 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, для таких территорий разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития.

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