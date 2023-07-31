Курская АЭС-2: в здании обессоливающей установки выработан первый куб химически обессоленной воды

На Курской АЭС-2 успешно выполнены испытания водоподготовительной установки. Выработан первый куб химически обессоленной воды (ХОВ).

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В период сооружения химически обессоленная вода используется для проведения послемонтажных отмывок смонтированных трубопроводов и оборудования технологических систем.

В период эксплуатации обессоленная вода будет использоваться для восполнения потерь второго контура, технологических нужд основного и вспомогательного оборудования, подпитки брызгальных бассейнов и т. д.

© www.rosenergoatom.ru

«Безопасность энергоблоков начинается с водоподготовки. Вода из любого источника имеет в составе определенное количество растворенных солей, которые способны откладываться на оборудовании, снижая его эффективность и работоспособность, — пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Андрей Ошарин. — Подготовленная вода нужна в работе АЭС постоянно. Но во время пусковых операций или после планово-предупредительного ремонта потребность в чистой технической воде резко возрастает. Для предотвращения дефицита проектом предусмотрено два уличных бака объемом 1000 метров кубических каждый для хранения запасов ХОВ. Обессоливающие установки обеспечат подготовленной водой оба энергоблока Курской АЭС-2».

Процесс подготовки воды предусматривает несколько этапов. Антибактериологическая обработка на установке ультрафиолетового обеззараживания, обессоливание на ионном уровне при помощи установки обратного осмоса, удаление свободной углекислоты в декарбонизаторах, глубокое обессоливание на установке электродеионизации. Процесс происходит непрерывно. Водоподготовительная установка будет вырабатывать 165 кубометров глубоко химобессоленной воды в час. Это можно сравнить с водоемом 10 на 8 метров и глубиной 2 метра, который будет заполняться кристально чистой водой каждый час.

«На действующей станции обессоливание основано на методе ионного обмена, а на станции замещения предусмотрено применение мембранной технологии отчистки. Это современная технология, основанная на процессе прохождения жидкости под высоким давлением через полупроницаемую мембрану, поры которой пропускают молекулы воды и задерживают подавляющее большинство примесей», — рассказал начальник химического цеха Курской АЭС-2 Михаил Половков.

Обессоленная вода будет нужна уже в сентябре 2023 года, для подготовки оборудования и трубопроводов к выполнению пролива систем на открытый реактор и испытаний систем безопасности.