В России начали делать автостёкла, поддерживающие проекцию

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«Борский стекольный завод» создал для электрокара «Атом» комплект стёкол. Использование дополненной реальности AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display) — это новый виток развития технологий для российского автопрома. Проекционное изображение позволяет показывать скорость движения, навигационные подсказки, интерфейсы приложений и другие важные уведомления.

Атомы будут оснащать сложным лобовым стеклом — с клиновидной ПВБ-пленкой, позволяющей проецировать информацию с Head-up дисплея дополненной реальности (HUD) на внутреннюю поверхность стекла. Кроме того, предусмотрены места для объективов камер системы помощи водителю (ADAS).

В базовую комплектацию войдет обогрев всей площади лобового стекла. Тонкие нити накаливания расположены на ПВБ-пленке между двумя слоями стекол. В зоне ADAS обогрев реализован с использованием серебросодержащей пасты, которая наносится на поверхность с помощью шелкотрафаретной печати в виде нитей шириной 0,5 мм.

Задние и боковые стекла Атома однослойные закаленные.

Все стекла атермальные, со светопропускаемостью 70% (+5%). В качестве опции предложат заводскую тонировку задней «полусферы».

Как уверяют создатели, проекционный дисплей «Атома» не уступает импортным аналогам. Это будет широкоформатная проекция (с соотношением сторон 13:6), способная качественно отображать информацию, не перегружая визуальное пространство.

В поле зрения водителя проецируется изображение, имитируя экран диагональю более трех метров, который воспринимается расположенным на расстоянии около 12 метров. Для этого необходимы специальный дисплей и особое стекло.

https://news.dr...x3ipd5503530511

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