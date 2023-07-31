ССК сдала землесос «Евгений Плескевич» проекта 4395

Государственная приемочная комиссия 27 июля подписала приемочный акт на несамоходный землесос «Евгений Плескевич» проекта 4395, построенный на ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область) по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».

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Проект 4395 разработало РЦПКБ «Стапель». Эти земснаряды, производительностью 700 м3/час со сменным комплектом разрыхлительных устройств (гидравлическим и фрезерным), предназначены для разработки шаландно-рефулерным способом песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, дноуглубления на акваториях и судоходных путях, намыва дамб, с возможностью выдачи грунта в шаланды, а также по плавучему пульпопроводу длиной до 500 м.

Новый земснаряд позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей в целях обеспечения безопасности судоходства и увеличения перевозок грузов внутренним водным транспортом.