ССК сдала землесос «Евгений Плескевич» проекта 4395
Государственная приемочная комиссия 27 июля подписала приемочный акт на несамоходный землесос «Евгений Плескевич» проекта 4395, построенный на ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область) по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».
Проект 4395 разработало РЦПКБ «Стапель». Эти земснаряды, производительностью 700 м3/час со сменным комплектом разрыхлительных устройств (гидравлическим и фрезерным), предназначены для разработки шаландно-рефулерным способом песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, дноуглубления на акваториях и судоходных путях, намыва дамб, с возможностью выдачи грунта в шаланды, а также по плавучему пульпопроводу длиной до 500 м.
Новый земснаряд позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей в целях обеспечения безопасности судоходства и увеличения перевозок грузов внутренним водным транспортом.
|Основные характеристики земснаряда проекта 4395:
|Длина
|54,00 м
|Ширина
|10,50 м
|Высота борта
|3,65 м
|Осадка с полными запасами в рабочем положении
|1,30 м
|Экипаж
|28 чел.
- На ПАО «ССК» спущен на воду несамоходный земснаряд проекта 4395
- На ПАО «ССК» спущен на воду несамоходный землесос «Тобол» проекта 4395
- Чем углубляют реки России — подробности нового землесоса проекта 4395