Закладка двух многофункциональных земснарядов проекта 2040 состоялась 1 августа 2025 года на судостроительном комплексе ГК «Р-Флот» в поселке Окский Нижегородской области.

Заказчиком выступила Нижегородская область в лице компании «Водолет».

Землесосный снаряд предназначен для разработки грунтов I-IV групп; проведения профилактических и дноуглубительных работ на реках, каналах, прудах, водохранилищах и озерах, очистки водоемов от укоренившейся растительности, добычи ила, реконструкции и укрепления береговой линии, строительства мостов и других работ на берегу и в прибрежной зоне. Вид и количество выполняемых земснарядом работ определяются прилагаемыми комплектами сменного оборудования.

Судно проекта 2040 — это несамоходный многофункциональный земснаряд с кормовым свайным устройством и передними опорами, с поворотной экскаваторной стрелой, на которую устанавливаются сменные рабочие устройства, а также устройством перемещения земснаряда по акватории ведения работ.

Главные размерения: длина без стрелы — 11 м, длина со стрелой — 15,6 м, ширина — 3,2 м; ширина с установленными понтонами — 6,2 м, транспортная высота — 3,2 м, высота борта — 1,2 м, водоизмещение —24,8 тонны, максимальная производительность по воде — 600 куб. м в час, экипаж — 2 человека.