На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе восстановили работу двух 9-тонных печей

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На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе восстановили работу двух девятитонных печей. Территория предприятия уже разминирована и очищена от разрушенных конструкций. Кроме того, здесь провели первичный технико-экономический аудит.

«Азовэлектросталь» — одно из знаковых предприятий Мариуполя. Здесь предусмотрены две независимые технологические линии — производство вагонокомплектов и непрерывной литой заготовки. Завод расположен в промзоне Завода им. Ильича.

На «Азовэлектростали» сохранён костяк коллектива — всего 250 человек техперсонала.

Продукция завода пойдёт на Стахановский вагоноремонтный завод, который также возобновил работу.

Сообшение подготовлено совместно с камрадом Лес.

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