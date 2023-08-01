На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе восстановили работу двух 9-тонных печей
На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе восстановили работу двух девятитонных печей. Территория предприятия уже разминирована и очищена от разрушенных конструкций. Кроме того, здесь провели первичный технико-экономический аудит.
«Азовэлектросталь» — одно из знаковых предприятий Мариуполя. Здесь предусмотрены две независимые технологические линии — производство вагонокомплектов и непрерывной литой заготовки. Завод расположен в промзоне Завода им. Ильича.
На «Азовэлектростали» сохранён костяк коллектива — всего 250 человек техперсонала.
Продукция завода пойдёт на Стахановский вагоноремонтный завод, который также возобновил работу.
Сообшение подготовлено совместно с камрадом Лес.
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01.08.2312:27:45