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На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе восстановили работу двух 9-тонных печей

 © dnr-news.ru

На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе восстановили работу двух девятитонных печей. Территория предприятия уже разминирована и очищена от разрушенных конструкций. Кроме того, здесь провели первичный технико-экономический аудит.

«Азовэлектросталь» — одно из знаковых предприятий Мариуполя. Здесь предусмотрены две независимые технологические линии — производство вагонокомплектов и непрерывной литой заготовки. Завод расположен в промзоне Завода им. Ильича.

На «Азовэлектростали» сохранён костяк коллектива — всего 250 человек техперсонала.

Продукция завода пойдёт на Стахановский вагоноремонтный завод, который также возобновил работу.

Сообшение подготовлено совместно с камрадом Лес.

 © dnr-news.ru
Источник: https://dnr-news.ru/society/2023/07/20/412496.html

металлургия, ДНР
  • Нет аватара termometrix
    01.08.2312:27:45

    Россия созидает, а ее противники умеют только разрушать.После войны Россия построила всю украинскую промышленность и АПК.

    США без конфликтов уничтожили в Болгарии всю ее промышленность и металлургию в частности, это сделали многочисленные агенты США в Болгарии, которые есть везде начиная от всех болгарских СМИ и заканчивая так называемыми «болгарскими» экспертами с американскими дипломами в НКО,"болгарской современной культуры" и конечно политики.

    США совершили самый жестокий геноцид против Болгарии,а болгарские мазохисты наслаждаются всеобщей разрухи и не наказывают своих американских оккупантов,наоборот, их обожествляют.Американцы превратили болгар в идиотов и олигофренов, прямо как бандарлогов из Редьярда Киплинга, существ без элементарного логического мышления и с крайне короткой памятью.

    Отредактировано: termometrix~12:35 01.08.23
    #1266311
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