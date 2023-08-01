Ростех импортозаместил систему цифровой связи «борт-земля» для российских авиакомпаний

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Компании «Инфоком-Авиа» и «Азимут» Госкорпорации Ростех создали оборудование и внедрили сервис цифровой связи «борт-земля» для российских авиаперевозчиков после ухода из страны иностранных компаний. В нескольких аэропортах импортные решения уже заменены на отечественные. Всего необходимо установить 105 наземных станций, что позволит предоставить сервис на всей территории России.

До марта 2022 года сервис цифровой связи «борт-земля» (ACARS) для российских и иностранных авиакомпаний в нашей стране предоставляли иностранные провайдеры SITA (Швейцария) и ARINC (США). Для этого на территории Российской Федерации была размещена сеть радиостанций, а обработка авиационных сообщений осуществлялась в зарубежных процессинговых центрах. С 29 марта 2022 года сервисы цифровой связи стали недоступны в связи с введенными США и Евросоюзом санкциями. Как следствие, были нарушены критически важные производственные процессы, что привело к финансовым потерям.

«Наземные станции цифровой связи отечественной разработки уже размещены в нескольких аэропортах, в том числе в Шереметьево. Обработка данных производится в российском процессинговом центре, который подключен к производственным системам авиакомпаний „Аэрофлот“ и S7, в процессе подключения — авиакомпании „Россия“, Red Wings. До конца текущего года станции будут установлены в десяти аэропортах страны. Для полномасштабного предоставления сервиса по всей территории Российской Федерации необходима установка 105 наземных станций», — сказал генеральный директор АО «Инфоком-Авиа» Виктор Соломенцев.

Созданный компаниями Ростеха сервис обеспечивает передачу всей телеметрии с борта самолета в центр управления авиакомпании, обмен экипажей и оперативных служб метеорологической и плановой информацией, необходимыми инструкциями, в том числе в критических ситуациях.

«Все изделия представляют собой программно-аппаратные комплексы. Разработанное нами программное обеспечение включено в реестр российского ПО. С помощью наших изделий будет также обеспечена возможность внедрения таких сервисов, как доставка на борт цифровых сводок погоды по аэродрому (D-ATIS), цифровое разрешение на вылет (DCL), передача цифровых сообщений „диспетчер управления воздушным движением — пилот воздушного судна“ (CPDLC). Мы продолжаем разработки новых видов изделий в интересах обеспечения эффективности воздушного транспорта и безопасности полетов», — сказал генеральный директор АО «Азимут» Аскер Саидов.