Добавить статью
Лого Сделано у нас
Информационные технологии

Ростех импортозаместил систему цифровой связи «борт-земля» для российских авиакомпаний

 © rostec.ru

Компании «Инфоком-Авиа» и «Азимут» Госкорпорации Ростех создали оборудование и внедрили сервис цифровой связи «борт-земля» для российских авиаперевозчиков после ухода из страны иностранных компаний. В нескольких аэропортах импортные решения уже заменены на отечественные. Всего необходимо установить 105 наземных станций, что позволит предоставить сервис на всей территории России.

До марта 2022 года сервис цифровой связи «борт-земля» (ACARS) для российских и иностранных авиакомпаний в нашей стране предоставляли иностранные провайдеры SITA (Швейцария) и ARINC (США). Для этого на территории Российской Федерации была размещена сеть радиостанций, а обработка авиационных сообщений осуществлялась в зарубежных процессинговых центрах. С 29 марта 2022 года сервисы цифровой связи стали недоступны в связи с введенными США и Евросоюзом санкциями. Как следствие, были нарушены критически важные производственные процессы, что привело к финансовым потерям.

«Наземные станции цифровой связи отечественной разработки уже размещены в нескольких аэропортах, в том числе в Шереметьево. Обработка данных производится в российском процессинговом центре, который подключен к производственным системам авиакомпаний „Аэрофлот“ и S7, в процессе подключения — авиакомпании „Россия“, Red Wings. До конца текущего года станции будут установлены в десяти аэропортах страны. Для полномасштабного предоставления сервиса по всей территории Российской Федерации необходима установка 105 наземных станций», — сказал генеральный директор АО «Инфоком-Авиа» Виктор Соломенцев.

Созданный компаниями Ростеха сервис обеспечивает передачу всей телеметрии с борта самолета в центр управления авиакомпании, обмен экипажей и оперативных служб метеорологической и плановой информацией, необходимыми инструкциями, в том числе в критических ситуациях.

«Все изделия представляют собой программно-аппаратные комплексы. Разработанное нами программное обеспечение включено в реестр российского ПО. С помощью наших изделий будет также обеспечена возможность внедрения таких сервисов, как доставка на борт цифровых сводок погоды по аэродрому (D-ATIS), цифровое разрешение на вылет (DCL), передача цифровых сообщений „диспетчер управления воздушным движением — пилот воздушного судна“ (CPDLC). Мы продолжаем разработки новых видов изделий в интересах обеспечения эффективности воздушного транспорта и безопасности полетов», — сказал генеральный директор АО «Азимут» Аскер Саидов.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-impo...mlya-dlya-rossiyskikh-aviakompaniy/

Ростех, связь
  • Е.Юрий Е.Юрий
    01.08.2312:55:25

    Порой слово удивление — это самая мягкая форма которой можно выразить то насколько увязли в иностранных решениях, в том числе и критической.инфраструктуры. Слава Богу, что это уходит в прошлое

    #1266316
    • Badassgoliath Badassgoliath
      01.08.2317:28:49

      насколько увязли в иностранных решениях

      Вот-вот, я тоже несколько охренел, прочитав вот это:

      на территории Российской Федерации была размещена сеть радиостанций, а обработка авиационных сообщений осуществлялась в зарубежных процессинговых центрах.

      зашибись.

      И будь прокляты во веки вечные все эти «творцы перестройки» и прочие западные прихвостни, руками которых разрушили и разграбили Державу. Если бы не они, то цепь научных и инженерных разработок не прерывалась бы и у нас с самого начала было бы всё это — и другое — своё. Никаких способов искупить свою вину у них нет.

      #1266342
      • Аlex М Аlex М
        01.08.2318:11:15

        Я знаю из первых уст, как во время «перестройки», несколько важных и дорогостоящих, практически готовых блоков авионики, на финальной стадии были просто запрещены и закрыты. Аналогично с поездом Сокол — родственник там работал. Дело даже не в том что своё не своё, своё разумеется хорошо, а то что это просто ну как бы продукт на котором люди могли зарабатывать жить есть. Неразумно отказываться от того на чем можно было мощно зарабатывать. Явно это поработали те, кто хотел устранить конкурента

        Чтобы этого не повторилось впредь, надо учить внуков задавать вопрос — зачем отдавать рынок другому дяде. Эта мысль — надежная защита. Просто деньги либо «тебе» либо «дяде», лучше себе

        #1266344
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,