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Энергетика и ТЭК

Компания «КРУГ» автоматизирует погрузку угля ЦОФ «Сибирь»

Для автоматизации погрузки угля Центральной обогатительной фабрики «Сибирь» (ПАО «Южный Кузбасс») произведена поставка программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК КРУГ-2000®).

 © krug2000.ru

ПАО «Южный Кузбасс» (Кемеровская область), входящее в холдинг «Мечел», ведет добычу, переработку и обогащение коксующегося и энергетического угля.

В состав поставки вошли шкаф автоматики с контроллерным оборудованием и фирменное программное обеспечение SCADA КРУГ-2000Ò российского производства.

Шкаф автоматики выполнен в утепленном антивандальном исполнении со степенью защиты IP65 и предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 до +50 0С. Основа шкафа управления — современное отечественное контроллерное оборудование TREI-5B-05 серии Smart TP из состава ПАК ПТК КРУГ-2000®.

В планах — поставка еще двух аналогичных шкафов и фирменного программного обеспечения SCADA КРУГ-2000 для других АСУ ТП производственных объектов ПАО «Южный Кузбасс».
Источник: https://www.krug2000.ru

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