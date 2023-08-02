Есть готовность к заливке «первого бетона» на энергоблоке № 4 АЭС «Эль-Дабаа»

Управление по атомным электростанциям Египта (NPPA) организовало выездную проверку готовности к заливке первого бетона в фундаментную плиту реакторного отделения энергоблока № 4 АЭС «Эль-Дабаа».

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Выездная проверка проводится в рамках предписанных процедур, необходимых для выдачи разрешения на сооружение энергоблока.

Проверяющие рассмотрели проектные документы, необходимые для начала строительства, и подтвердили их соответствие всем нормативным требованиям. Также инспекция проводилась на заводе по производству бетонных смесей и в испытательных лабораториях для проверки надежности используемых материалов и готовности инфраструктуры для проведения основных строительных работ на четвертом энергоблоке.

Комиссия подтвердила успешную совместную работу представителей NPPA и АО «Атомстройэкспорт» по подготовке к заливке «первого бетона», кроме того, было отмечено, что учтен опыт прохождения подобных инспекций энергоблоков №№ 1, 2 и 3. Положительная оценка готовности, данная регулятором, связана также с постоянным сотрудничеством и эффективным взаимодействием между NPPA и ENRRA.

Заливка «первого бетона» на энергоблоке № 4 запланирована на последний квартал текущего года после получения разрешения на строительство от ENRRA.