Росатом участвует в создании нового отделения радионуклидной диагностики в Бишкеке

Госкорпорация «Росатом» совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики завершила ключевой этап проекта создания нового отделения радионуклидной диагностики на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке.

© rosatom.ru

Стороны развивают взаимодействие в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ, которая направлена на развитие передовых технологий ядерной медицины в Кыргызстане.

Росатом поставил в НЦОГ генератор технеция-99м ГТ-4К. С применением этого изотопа проводится более 80% процедур на аппарате для проведения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), который был поставлен в новое отделение.

Эти медицинские изделия применяются для проведения диагностических процедур при онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваниях. Специалисты Росатома оказывают всю необходимую поддержку кыргызским коллегам, в обучении врачей работе с ОФЭКТ при проведении диагностики с помощью технеция-99m. Следующим шагом станет получение лицензии со стороны регуляторов Кыргызской Республики на соответствие проекта требованиям радиационной безопасности, а также на использование радиоизотопной продукции.

Открытие центра даст возможность жителям Кыргыстана с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями получить доступ к высокотехнологичной медицинской диагностике с использованием возможностей мирного атома.

«Мы рады оказывать всестороннюю поддержку нашим кыргызским партнерам в подготовке к вводу в эксплуатацию нового отделения радионуклидной диагностики. Этот проект имеет крайне важное значение для развития ядерной медицины в Республике Кыргызстан и продолжения нашего стратегического сотрудничества. Мы безвозмездно передали кыргызским коллегам генератор технеция для обучения врачей. В последствии Росатом готов полностью обеспечить потребности Кыргызской республики в генераторах технеция-99m», — заявил генеральный директор дивизиона Госкорпорации «Росатом» «Технологии здоровья» Игорь Обрубов.

Справка:

В июне 2023 года Госкорпорация «Росатом» и Республика Кыргызстан подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. Стороны договорились совместно развивать высокотехнологичные медицинские проекты в Кыргызстане. В частности, речь идёт о создании на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) радиофармацевтической аптеки, центра молекулярной визуализации и центра таргетной терапии и тераностики, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения онкологических и других заболеваний. Стороны уже сотрудничают по технологическому оснащению и вводу в эксплуатацию созданного в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ отделения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Российские специалисты оказывают кыргызским коллегам содействие в подготовке необходимой разрешительной документации.

Радиоизотопная продукция медицинского назначения Госкорпорации «Росатом» позволяет проводить порядка 2,5 миллионов диагностических и терапевтических процедур в России и за рубежом. Диагностика с применением радиофармацевтических препаратов дает возможность выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать терапию.

Технеций-99m — наиболее востребованный изотоп в ядерной медицине. Генераторы технеция-99m используются для проведения диагностических процедур при онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний.