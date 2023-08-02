Обстановочные комплексы отечественного производства для флота бассейновых администраций

Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выиграл аукцион на поставку судовых обстановочных комплексов (СОК) для флота большинства, 10 из 13, администраций бассейнов внутренних водных путей.

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Современные эффективные комплексы будут поставлены в Хабаровск, Иркутск, Якутск, Красноярск, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург и в бассейновые администрации других регионов.

Всего в адрес подведомственных Росморречфлоту организаций будет поставлен 81 судовой комплекс, из которых 26 получит ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в Санкт-Петербурге, 23 — ФБУ «Администрация Амурводпуть» в Хабаровске, 14 — ФГБУ «Канал имени Москвы». Также СОК получат бассейновые управления в Котласе, Ростове-на-Дону, Красноярске, Якутске, Иркутске, Нижнем Новгороде и Омске.

«Судовой обстановочный комплекс — наше собственное решение, базирующееся на собственном ПО, которое мы поддерживаем и развиваем. В текущей ситуации мы импортозаместили ряд ключевых элементов комплекса, что позволило обеспечить лучшую независимость от комплектующих западного производства. Наша цель — обеспечить администрации бассейнов внутренних водных путей всеми необходимыми инструментами для поддержания необходимого уровня безопасности судоходства, создания и обновления электронных навигационных карт», — сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

«Оснащение современными судовыми обстановочными комплексами от отечественного производителя путевых бригад позволит обеспечить бесперебойное поступление корректурных данных в картографические подразделения администраций бассейнов. Это станет очередным шагом на пути обеспечения технологического суверенитета в нашей отрасли, а также поможет популяризации электронных навигационных карт среди пользователей на внутренних водных путях», — отметил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

Поставка оборудования завершится в четвертом квартале этого года.

Справка:

СОК — собственная разработка Sitronics KT. Судовой обстановочный комплекс устанавливается на борту судна для исследования гидрографической ситуации, обеспечения безопасности плавания и корректирования электронных навигационных карт (ЭНК). В состав входит комплект оборудования СНС ГЛОНАСС для определения местоположения судна, бортовой компьютер с программным обеспечением собственной разработки, гидрографический эхолот, коммуникационный сервер. Комплекс нужен на судах для координированной постановки средств навигационного оборудования, контроля их местоположения, получения информации о состоянии участка водного пути в цифровом виде.