«АвтоВАЗ» в июле 2023 года увеличил продажи почти втрое по сравнению с июлем прошлого года

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«АвтоВАЗ» в июле реализовал на российском рынке 29378 легковых и легких коммерческих автомобилей «Лада» — в 2,8 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года.

По итогам июля 2023 года «АвтоВАЗ» собрал почти 32 тысячи автомобилей и машинокомплектов. Это наибольший ежемесячный показатель производства, начиная с марта 2022-го.

По итогам семи месяцев 2023 года российские дилеры «Лада» продали 172996 машин, что вдвое выше показателя за январь — июль 2022-го, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

При этом по отношению к июню объём реализации автомобилей «Лада» вырос на 5,5%, что во многом связано со стартом продаж нового поколения «Лада Веста». Так, во второй месяц лета было продано 5133 автомобиля этого семейства — на 20,5% больше, чем в июне 2023-го, и в 3,1 раза выше уровня июля прошлого года.

Впрочем, бестселлером отечественной марки, как и всего рынка, остается семейство «Гранта», чьи продажи за месяц, согласно данным «АвтоВАЗа», выросли к июлю прошлого года в 2,6 раза и составили 17170 автомобилей.

Внедорожник «Лада Нива Трэвел» в середине лета разошелся тиражом в 3397 экземпляров, что в 8 раз превосходит результат годичной давности. А внедорожник «Лада Нива Легенда» в июле выбрали 3375 покупателей, что в 4 раза больше, чем год назад.

В ближайшие месяцы отечественный автопроизводитель увеличит темпы сборки новых автомобилей. Так, выпуск «Лада Веста» (производится на Линии № 1) будет ускорен до 40 машин в час, а «Лада Гранта» (Линия № 5) — до 52 машин в час. Кроме этого, на «АвтоВАЗе» подтвердили план по выпуску автомобилей в 2023 году, который превысит 400 тысяч единиц.

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