В Югре реконструировали станцию Соболиная. Она было законсервирована 25 лет назад

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Сотрудники Свердловской железной дороги построили новую инфраструктуру и установили современное оборудование на железнодорожной станции Соболиная в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В 1998 году на фоне экономического спада объект был законсервирован. Однако в марте этого года в связи с активным развитием производственных площадок его работу восстановили для обслуживания лесопромышленных предприятий.

В перспективе новая инфраструктура Соболиной позволит увеличить объёмы погрузки на 500 тыс. тонн в год. Сейчас на станции налажена ускоренная подача и вывоз вагонов для обслуживания Югорского лесопромышленного холдинга. Это позволяет обеспечивать ритмичную доставку сырья, а также отправку готовой продукции внутри страны и на экспорт. Пока Соболиная не работала, все технологические перевозки между предприятиями холдинга выполняли с помощью автотранспорта, а грузы по железной дороге отправляли с более далёкой от завода станции Верхнекондинская.

Во время реконструкции железнодорожники выполнили обустройство дополнительного станционного пути, примыкания подъездного пути к общей инфраструктуре, уложили новые стрелочные переводы, смонтировали трансформаторные подстанции и современное телекоммуникационное оборудование, а также установили модульные здания, сообщает пресс-служба СвЖД.

В конце июля было проведено переключение устройств связи и управления движением поездов (сигнализации, централизации и блокировки) в общую систему. Реализовано инновационное техническое решение по удалённому управлению поездной и маневровой работой со станции Верхнекондинская. Современная система электрической централизации позволяет в режиме реального времени контролировать работу станций, управлять стрелками и сигналами, используя надёжные каналы связи.