Компания «Агроэко» ввела в эксплуатацию новый свинокомплекс в Воронежской области

© agroeco.ru

2 августа в Воронежской области состоялся официальный запуск свиноводческого комплекса АГРОЭКО — «Осетровский». Это крупный инвестиционный проект холдинга на территории Верхнемамонского района.

Ферма стала 36-й свиноводческой площадкой в Воронежской области, которая в том числе будет специализироваться на производстве мраморной свинины.

© agroeco.ru

Новая площадка поможет компании дополнительно обеспечить потребности своего недавно запущенного мясоперерабатывающего предприятия. В Верхнемамонском районе компания продолжает свое развитие.

Строительство СК «Осетровский» началось летом 2022 года. Это современная производственная площадка, которая соответствует всем требованиям экологической безопасности. Все процессы максимально автоматизированы. Современные системы кормления и микроклимата оказывают оптимальное влияние на состояние, поведение и здоровье животных.

Свинокомплекс «Осетровский» рассчитан на единовременное содержание 5200 свиноматок. На этой площадке в год будут производить 16,2 тыс. тонн свинины в живом весе, из которых 6500 тонн — мясо свиней породы Black durok.

«Главная „изюминка“ данной площадки — производство мраморной свинины породы Black durok. Это наша воронежская мраморная свинина, которую мы собираемся продавать по всей стране, — сообщил Владимир Маслов, председатель совета директоров ГК „АГРОЭКО“. — Отмечу, что строительство нового производства и развитие бизнеса помогают создавать точки социального и экономического развития на селе, улучшать и делать комфортнее жизнь в районах области».

С запуском комплекса создано более 100 рабочих мест. В настоящее время штат практически укомплектован.

«Мы видим качественные изменения после прихода инвестора в район в 2019 году. АГРОЭКО положительно повлияла на социальную и экономическую составляющую нашего муниципалитета, — сообщили в Верхнемамонском районе. — Уже сейчас мы имеем конкретные результаты по одной из важнейших задач, а именно, уменьшение оттока населения из района. Ранее мы насчитывали отток порядка 200-300 человек в год. За прошедший период 2023 года мы наоборот фиксируем уже приток на 116 человек. Для нас было неожиданно увидеть такую сильную и, главное, быструю отдачу от прихода крупного и социально ориентированного бизнеса».

Как и все производственные площадки холдинга, комплекс имеет наивысший статус зоосанитарной защиты. Здесь действует беспрецедентная система биобезопасности, благодаря которой потребители могут быть уверены в качестве продукции. Животных будут кормить кормами, произведенным на заводах компании. Это исключительно гранулированный комбикорм из зерновых и масличных культур.

О планах по реализации инвестпроекта по строительству в районе современных свинокомплексов АГРОЭКО объявила в 2019 году. Первым был построен свинокомлекс «Гороховский», с декабря 2021 года производство работает в 11 км от Гороховского сельского поселения Верхнемамонского района.

С 2018 года компания инвестировала в экономику Верхнемамонского района свыше 6,5 млрд рублей. С 2018 года налоговые отчисления только в районный бюджет составили более 165 млн рублей. Кроме свиноводческого направления, АГРОЭКО развивает в Верхнемамонском районе растениеводство и молочное направление. Холдинг создал в муниципальном образовании около 550 рабочих мест.