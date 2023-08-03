АВТОТОР приступил к промышленному производству BAIC BJ40

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Калининградский завод АВТОТОР начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из первой промышленной партии, произведенной на предприятии.

Подготовка к серийному производству новой модели бренда BAIC велась с конца июня. Специалистами Инновационно-технологического центра АВТОТОР в сотрудничестве с представителями BAIC была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала.

На завершающем этапе работ по освоению производства специалистами АВТОТОР и BAIC в составе группы запуска был проведен комплекс специальных контрольных мероприятий в соответствии с установленными стандартами бренда. По итогам контрольного аудита на основании достигнутых высоких показателей качества производственных процессов и готовой продукции состоялся официальный запуск промышленного производства BAIC BJ40.

© avtotor.ru

BAIC BJ40 — это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей динамичное и комфортное вождение с плавными переключениями передач и низким расходом топлива. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.

Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.

Полностью светодиодные фары оригинального дизайна насчитывают 52 диода c низким энергопотреблением.

Внедорожную стилистику автомобиля подчеркивает полноразмерное запасное колесо, закрепленное на крышке багажного отделения. Передний и задний бамперы специально спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда, что существенно повышает геометрическую проходимость автомобиля.

Роль приборной панели в автомобиле исполняет 12,3-дюймовый высококонтрастный цветной дисплей, с возможностью выбора темы оформления и выводимой информации. Расположенный по центру 10-дюймовый экран мультимедиа системы отличается высоким разрешением и интуитивно понятным управлением. Более подробная информация — на сайте www.baic-auto.ru.