Ростех создал замену импортным устройствам для бесконтактной оплаты

Компании «Азимут» (входит в Ростех) и ООО «Социальные системы» завершили разработку и сертификацию отечественного бесконтактного считывателя банковских карт ВСАМ-01.

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В отличие от иностранных решений, у него нет проблем с обновлением программного обеспечения под новые требования Центробанка и национальной платежной системы «Мир».

Устройство проходит опытную эксплуатацию в Северо-Кавказском регионе и в перспективе поможет снизить зависимость российского бизнеса от импортных поставщиков.

ВСАМ-01 нужен для проведения обмена информацией с бесконтактными картами и формирования транзакции для отправки в банковский процессинговый центр в целях последующей обработки — списания денежных средств со счета владельца. Устройство может использоваться для оплаты в магазинах, вендинговых автоматах, в банках, проезда в городском транспорте, считывания небанковских карт и в других сферах.

«Созданный при нашей поддержке считыватель бесконтактных банковских карт позволит снизить зависимость сферы бесконтактной оплаты от иностранных решений. Все права на него принадлежат российской компании, что гарантирует бесперебойную поддержку программного решения, которое отвечает всем требованиям Центробанка и национальной платежной системы „Мир“. Устройство уже активно используется в системах оплаты городского транспорта в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Осетии и Ставропольском крае. Мы планируем расширить географию его применения, увеличив для этого выпуск устройств более чем в десять раз. Уверен, что запрос на эту продукцию будет только расти, ведь ВСАМ-01 ни в чем не уступает иностранным аналогам, при этом в среднем на 10-15% их дешевле», — сказал генеральный директор АО «Азимут» Аскер Саидов.

Считыватель получил заключение Минпромторга, которое разрешает его производство и использование на территории России. Кроме того, устройство имеет все необходимые сертификаты одобрения платежных систем «Мир», Mastercard, Visa и EMVCo. Устройство предоставляет возможность интеграции с оборудованием сторонних производителей.

«За прошедший год отечественными считывателями BCAM-01 активно интересовались производители банкоматов, а также компании, осуществляющие техническую поддержку и обслуживание текущей сети установленных на территории Российской Федерации и в странах СНГ банкоматов. Уже заключено несколько контрактов на поставку. Уверен, что их количество будет только увеличиваться», — сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.