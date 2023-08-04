Трактор Ростсельмаш с автоуправлением ставит рекорды.

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Инновационные решения Ростсельмаш в очередной раз подтвердили высокую эффективность в поле. Новинка компании — трактор Ростсельмаш 2400, оснащенный новой системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль, ровно за 24 часа обработал 494, 9 га на культивации паров.

15 июня завершилось одно из самых значимых и ярких событий 2023 года в аграрной сфере. Ведущий российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники компания Ростсельмаш установила рекорд в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л.с. с системой автоуправления за 24 часа в России».

Рекорд поставлен на землях хозяйства «Калининское» в селе Покойное Ставропольского края. Трактор работал с тяжелым культиватором R-1480 шириной захвата 14,9м производства Ростсельмаш.К особенностям события можно отнести тот факт, что мероприятие проходило в экстремальных условиях. Его старт 14 июня планировался задолго до назначенной даты, и никто не мог предполагать насколько сложной будет погода в этот день. Сильный дождь с грозой, выпавшие на ночь, в которую работала агромашина, стали дополнительным экзаменом для техники. Трактор Ростсельмаш с ним отлично справился, подтвердив высокие ходовые качества и надежность продукции отечественного сельхозмашиностроения.

«Техника работала без перерыва. Из-за сильной жары и ветра днем мы столкнулись с сильной запыленностью. Трактор шел в пылевом облаке: не было видно ни культиватора, ни разворотной полосы. Ночью же начался дождь и гроза. В этих погодных условиях система автоуправления с электрорулем нас выручала и способствовала достижению высоких результатов. Машина шла четко по приборам. Трактор 2400 в этот раз прошел огонь и воду!» — рассказал Олег Стецюк, управляющий товарной группой компании Ростсельмаш.

На протяжении всего времени велась видео- и фотофиксация. Рекорд зафиксировали эксперты Книги рекордов России, которые вручили соответствующий сертификат.

«Комплекс инженерных решений по созданию надежных агромашин и электронных систем, повышающих эффективную работу техники, и стал основой для нового рекорда. Данным фактом мы хотели еще раз продемонстрировать: применение современной сельхозтехники и технологий точного земледелия позволяют аграриям добиваться рекордных показателей, даже в сложных, непрогнозируемых, погодных условиях» — подчеркнул Андрей Рябов, директор департамента маркетинга компании Ростсельмаш.