«Швабе» поставил диагностическое оборудование российским и белорусским заказчикам

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех передал более 50 высокотехнологичных медицинских устройств для применения в медучреждениях России и Республики Беларусь.

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В поставку вошли диагностические приборы для гинекологии и офтальмологии.

Бинокулярные кольпоскопы КНб-04LED «Зенит» от Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) поставлены минской компании, а щелевые лампы ЛС-01-«Зенит» того же предприятия отгрузили московскому заказчику.

«Мы продолжаем работу на внутреннем и внешнем рынках. В текущей поставке реализовано 56 единиц медицинского оборудования. Уже в ближайшее время оно появится в учреждениях здравоохранения, где позволит врачам проводить исследования высокой точности», — отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

Бинокулярный кольпоскоп КНб-04LED «Зенит» применяют в гинекологи для диагностики заболеваний. Устройство позволяет видеть объемное изображение исследуемой области.

Щелевую лампу ЛС-01 «Зенит» используют офтальмологи. С ее помощью можно проводить стереоскопическое наблюдение, исследовать хрусталик, сетчатку и передний отрезок глазного яблока.

Обе разработки обеспечивают большую глубину резкости и высокую разрешающую способность. Вместе с тем устройства снижают утомляемость глаз медперсонала при рутинных исследованиях.