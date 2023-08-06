Томский электротехнический завод разработал электродвигатель для самосвалов БелАЗ

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Томский электротехнический завод (ТЭТЗ, входит в концерн «Уралвагонзавод») разработал электродвигатель ДП216 для карьерных самосвалов «БелАЗ».

В 2023 году ТЭТЗ планирует изготовить 25 таких изделий.

Новый электродвигатель предназначен для состава привода маслопрокачивающих насосов дизель-генераторов для применения в самосвалах «БелАЗ» грузоподъёмностью 220 тонн.

«При пуске мощного дизеля первым включается и отрабатывает электродвигатель ДП216. Именно он приводит в действие маслопрокачивающий насос, и только когда давление масла достигает требуемого значения, включается стартер, который запускает дизель», — рассказал руководитель направления развития гражданской продукции АО «ТЭТЗ» Дмитрий Завьялов.

К настоящему моменту двигатель совместно с дизель-генератором уже прошёл испытания в составе самосвала «БелАЗ-75304″.

"Разработанный на ТЭТЗ электродвигатель постоянного тока по габаритно-присоединительным размерам и электрическим параметрам соответствует требованиям, предъявляемым к приводу маслопрокачивающего насоса», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ» (принадлежит «Коломенский завод», входит в Трансмашхолдинг) Анатолия Мельникова.

Двигатель Коломенского завода установлен на новый самосвал «БелАЗа». Ранее сообщалось, что с 2025 года Белорусский автозавод планирует выпускать основные виды карьерной техники исключительно на российских двигателях.