Томский электротехнический завод разработал электродвигатель для самосвалов БелАЗ
Томский электротехнический завод (ТЭТЗ, входит в концерн «Уралвагонзавод») разработал электродвигатель ДП216 для карьерных самосвалов «БелАЗ».
В 2023 году ТЭТЗ планирует изготовить 25 таких изделий.
Новый электродвигатель предназначен для состава привода маслопрокачивающих насосов дизель-генераторов для применения в самосвалах «БелАЗ» грузоподъёмностью 220 тонн.
«При пуске мощного дизеля первым включается и отрабатывает электродвигатель ДП216. Именно он приводит в действие маслопрокачивающий насос, и только когда давление масла достигает требуемого значения, включается стартер, который запускает дизель», — рассказал руководитель направления развития гражданской продукции АО «ТЭТЗ» Дмитрий Завьялов.
К настоящему моменту двигатель совместно с дизель-генератором уже прошёл испытания в составе самосвала «БелАЗ-75304″.
"Разработанный на ТЭТЗ электродвигатель постоянного тока по габаритно-присоединительным размерам и электрическим параметрам соответствует требованиям, предъявляемым к приводу маслопрокачивающего насоса», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ» (принадлежит «Коломенский завод», входит в Трансмашхолдинг) Анатолия Мельникова.
Двигатель Коломенского завода установлен на новый самосвал «БелАЗа». Ранее сообщалось, что с 2025 года Белорусский автозавод планирует выпускать основные виды карьерной техники исключительно на российских двигателях.
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