Ввод в эксплуатацию жилья в России вырос почти на четверть в I полугодии
Пензенская область
2 августа. /ТАСС/. По итогам января — июня 2023 года в России было введено в эксплуатацию более 64,8 млн кв. м жилой недвижимости, что на 23% больше, чем итог I полугодия 2022 года — 52,6 млн кв. м. Об этом говорится в материалах Росстата.
Объем строительства в РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 9% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 5,6 трлн рублей.
Источник: https://tass.ru/nedvizhimost/18431723
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