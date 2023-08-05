Ввод в эксплуатацию жилья в России вырос почти на четверть в I полугодии

© static-data.move.ru

Пензенская область

2 августа. /ТАСС/. По итогам января — июня 2023 года в России было введено в эксплуатацию более 64,8 млн кв. м жилой недвижимости, что на 23% больше, чем итог I полугодия 2022 года — 52,6 млн кв. м. Об этом говорится в материалах Росстата.

Объем строительства в РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 9% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 5,6 трлн рублей.