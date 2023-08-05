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Статистика

Ввод в эксплуатацию жилья в России вырос почти на четверть в I полугодии

 © static-data.move.ru

Пензенская область

2 августа. /ТАСС/. По итогам января — июня 2023 года в России было введено в эксплуатацию более 64,8 млн кв. м жилой недвижимости, что на 23% больше, чем итог I полугодия 2022 года — 52,6 млн кв. м. Об этом говорится в материалах Росстата.

Объем строительства в РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 9% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 5,6 трлн рублей.
Источник: https://tass.ru/nedvizhimost/18431723

жилищное строительство, статистика
  • Нет аватара cheri
    05.08.2315:11:00

    Невероятный результат в условиях войны.

    Кстати — в 2 раза выше лучших советских показателей и это без учета еще новых территорий   

    #1266585
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      05.08.2319:39:38

      Хороший репортаж на эту тему:

      https://smotrim...u/video/2657057

      #1266591
    • Нет аватара Dima62M
      05.08.2323:09:49

      Скорее всего с учётом новых территорий, но там и объёмы пока невелики по сравнению даже с самыми депрессивными регионами России.

      #1266594
  • Нет аватара Artem1979
    05.08.2323:47:58

    Жаль что строят только человейники, а не жилье

    #1266595
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