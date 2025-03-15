Ввод жилья в России за январь — февраль 2025 года вырос на 3,8%Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
По итогам первых двух месяцев этого года в России введено более 21,4 млн кв. м жилья что на 3,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстата. При этом, в общем объеме введенного в России за два месяца жилья населением было построено 16,8 млн кв. м. Это на 11,6% больше в сравнении с январем — февралем 2024 года.
Отдельно по итогам февраля в России введено 10,4 млн кв. м, за год рост составил 22,9%.
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