Ввод жилья в январе 2025 года составил почти 11 млн кв. м

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Согласно последним данным, опубликованным Росстатом, в январе 2025 года в России было введено в эксплуатацию 10,96 миллиона квадратных метров готового жилья. Этот показатель на 9,7% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, то есть в январе 2024 года.

Тем не менее, несмотря на снижение объёмов, текущий результат стал третьим по величине за всю историю наблюдений, уступая лишь рекордным показателям, зафиксированным в 2024 и 2023 годах. Это свидетельствует о том, что строительная отрасль продолжает оставаться одной из ключевых в экономике страны, хотя и сталкивается с определёнными вызовами.

Из общего объёма введённого жилья значительная часть — а именно 8,35 миллиона квадратных метров — была передана населению. Это подчеркивает социальную значимость строительной отрасли, которая обеспечивает граждан комфортным жильём. Кроме того, застройщиками было сдано 2,6 миллиона квадратных метров многоквартирных домов, что также является важным вкладом в развитие жилищного фонда страны.

Аналитики обращают внимание на то, что, несмотря на текущее снижение темпов, строительная отрасль продолжает демонстрировать устойчивость, а её развитие остаётся одним из приоритетов для государства.

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