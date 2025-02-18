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termometrix 18 февраля 2025, 18:18 83 Статистика

Ввод жилья в январе 2025 года составил почти 11 млн кв. м

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Фото © Николай Винокуров / Фотобанк ЛориФото © Николай Винокуров / Фотобанк Лори © erzrf.ru

Согласно последним данным, опубликованным Росстатом, в январе 2025 года в России было введено в эксплуатацию 10,96 миллиона квадратных метров готового жилья. Этот показатель на 9,7% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, то есть в январе 2024 года.

Тем не менее, несмотря на снижение объёмов, текущий результат стал третьим по величине за всю историю наблюдений, уступая лишь рекордным показателям, зафиксированным в 2024 и 2023 годах. Это свидетельствует о том, что строительная отрасль продолжает оставаться одной из ключевых в экономике страны, хотя и сталкивается с определёнными вызовами.

Из общего объёма введённого жилья значительная часть — а именно 8,35 миллиона квадратных метров — была передана населению. Это подчеркивает социальную значимость строительной отрасли, которая обеспечивает граждан комфортным жильём. Кроме того, застройщиками было сдано 2,6 миллиона квадратных метров многоквартирных домов, что также является важным вкладом в развитие жилищного фонда страны.

Аналитики обращают внимание на то, что, несмотря на текущее снижение темпов, строительная отрасль продолжает демонстрировать устойчивость, а её развитие остаётся одним из приоритетов для государства.

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Источник: https://erzrf.ru/news/rosstat_vvod_...D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

статистика, жилищное строительство, общество
  • Нет аватара termometrix
    18.02.2518:32:29

    «Цены на новостройки в России в январе снизились в реальном выражении

    https://rbcreal...3ba7f?from=copy

    Однако:

    ЦБ: «Доступность жилья в России упала до минимума"

    https://www.urb...ma-t-d-polidi-o

    «Локомотив экономики: На один рубль, вложенный в строительство, приходится 5-7 рублей инвестиций в смежные сферы."

    https://nsp.ru/...eksa-soxranilas

    Отредактировано: termometrix~20:21 18.02.25
    #1297120
  • Oleg Sumarokov Oleg Sumarokov
    18.02.2520:14:07

    Главный вызов строительной отрасли — это патологическая жадность строительной, банковской мафии и нищее население.

    #1297123
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