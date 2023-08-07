Ленинградский Металлический завод успешно испытал новую гидротурбину для модернизации Чиркейской ГЭС

В лаборатории водяных турбин (ЛВТ) ЛМЗ в присутствии представителей заказчика успешно проведены приемо-сдаточные испытания модели гидротурбины для агрегатов № 2 и 4 Чиркейской ГЭС.

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Этому этапу предшествовали стендовые испытания, включающие проверку модели по величинам КПД, вырабатываемой мощности, кавитационным запасам, осевому усилию и разгонной частоте вращения — все заявленные значения были подтверждены с высокой степенью достоверности.

Ранее, в апреле, в ЛВТ успешно провели аналогичные испытания для агрегатов № 1 и 3 Чиркейской ГЭС. В цехе гидротурбин выполнена статическая балансировка рабочего колеса для гидроагрегата № 4 станции.

Представители заказчика приняли процесс балансировки крупногабаритного узла, а также контрольные точки по программе контроля качества. Данный агрегат планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Справка:

Чиркейская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Сулак у посёлка Дубки, в Буйнакском районе Дагестана. Самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину. Входит в Сулакский каскад ГЭС, являясь его верхней, регулирующей весь каскад ступенью. Чиркейская ГЭС (за исключением Тишиклинской дамбы) входит в состав Дагестанского филиала ПАО «РусГидро».

В рамках проекта комплексной модернизации Чиркейской ГЭС, расположенной на реке Сулак в Буйнакском районе Дагестана, «Силовые машины» обеспечивают проектирование, изготовление и поставку четырех гидротурбин и четырех гидрогенераторов. Завершить поставки оборудования планируется к началу 2026 года. Также в объеме обязательств компании — услуги шефмонтажа. В результате реализации проекта будет увеличен КПД гидротурбин Чиркейской ГЭС, а мощность каждого гидроагрегата (при расчетном напоре) возрастет с 250 до 275 МВт.