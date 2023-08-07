С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б»

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Сегодня в 16:20 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

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В расчётное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2569».

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск Воздушно-космических сил внесли сведения о нем в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

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