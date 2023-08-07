Астраханский завод по производству геосинтетики увеличил производство продукции

В Астраханской области компания «Гекса-Лотос» запустила в работу новое оборудование. С 2017 года предприятие является резидентом особой экономической зоны «Лотос». Реализуется проект по созданию комплексного современного производства геосинтетических материалов из плоской полипропиленовой нити. Продукция предприятия активно применяется в дорожно-строительной области.

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На предприятии запущен новый экструдер. Теперь компания «Гекса-Лотос» сможет производить в месяц на 150 тонн плёночных нитей больше. Это уже вторая подобная машина на предприятии. Вместе с ней запустили новую производственную линию. Это позволит увеличить объёмы продукции до 300 тонн в месяц, и расширить ассортимент. Спрос внутри Российской Федерации достаточно велик на ряд подобного, аналогичного рода продукции для дорожного строительства и других совершенно отраслей. Сейчас на складах компании товар не задерживается. Продукция изготавливается под заказ и сразу же отправляется к покупателю. География поставок — вся территория России, ближнее зарубежье и даже Европа. А с расширением производства и вовсе выйдет на новый уровень. «У нас сейчас делегация участвовала совместно с Астраханской областью в форуме „Россия-Африка“. Представители нашей компании заключили там ряд соглашений о намерениях по Северной Африке и ближнему Востоку», — рассказывает генеральный директор ООО «Гекса-Лотос» Александр Кочетков. На этом своё развитие предприятие останавливать не планирует, ведь компания активно пользуется инструментами поддержки от государства.

Сейчас на производстве трудится порядка 150 человек. После введения в работу нового третьего цеха штат увеличат ещё на 50 человек.