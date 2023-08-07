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Новые заводы и цеха

Астраханский завод по производству геосинтетики увеличил производство продукции

В Астраханской области компания «Гекса-Лотос» запустила в работу новое оборудование. С 2017 года предприятие является резидентом особой экономической зоны «Лотос». Реализуется проект по созданию комплексного современного производства геосинтетических материалов из плоской полипропиленовой нити. Продукция предприятия активно применяется в дорожно-строительной области.

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На предприятии запущен новый экструдер. Теперь компания «Гекса-Лотос» сможет производить в месяц на 150 тонн плёночных нитей больше. Это уже вторая подобная машина на предприятии. Вместе с ней запустили новую производственную линию. Это позволит увеличить объёмы продукции до 300 тонн в месяц, и расширить ассортимент. Спрос внутри Российской Федерации достаточно велик на ряд подобного, аналогичного рода продукции для дорожного строительства и других совершенно отраслей. Сейчас на складах компании товар не задерживается. Продукция изготавливается под заказ и сразу же отправляется к покупателю. География поставок — вся территория России, ближнее зарубежье и даже Европа. А с расширением производства и вовсе выйдет на новый уровень. «У нас сейчас делегация участвовала совместно с Астраханской областью в форуме „Россия-Африка“. Представители нашей компании заключили там ряд соглашений о намерениях по Северной Африке и ближнему Востоку», — рассказывает генеральный директор ООО «Гекса-Лотос» Александр Кочетков. На этом своё развитие предприятие останавливать не планирует, ведь компания активно пользуется инструментами поддержки от государства.

Сейчас на производстве трудится порядка 150 человек. После введения в работу нового третьего цеха штат увеличат ещё на 50 человек.
Источник: https://lotosgtrk.ru/news/astrakhan...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Астрахань, геотекстиль, новое производство
  • Нет аватара mastodonta
    08.08.2304:19:12

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    — новый уровень борьбы с сорняками в огороде: даже если что-то прорастает, выдёргивание сорняков — лёгкая разминка,

    — но и дорого и не продаётся.

    #1266704
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    08.08.2306:55:35

    Было время когда российский бизнес даже не пытался осваивать производство волокна из полипропиленовой нити из-за сравнительно высокой себестоимости. Кроме того не было отечественного сырья. Нефтехимики отмахивались от предложений развернуть коммерческий выпуск на одном из предприятий. Нить применяется не только в дорожно-строительной области. Она широко используются в пищевой промышленности для шитья гигиеничных, ярких и привлекательных упаковочных мешков для сахара, круп, муки, семян и.т.п., для перевязывания пакетов или коробок с покупками. Полипропиленовая нить не восприимчива к холоду и влажности, обладает праздничным блеском, не растворяется в растворителях и щелочах. В полипропиленовых упаковках уже можно увидет не только сыпучие товары, но и отечественный цемент и строительные смеси на стелажах гипермаркетов. Это особенно важно, поскольку в разы увеличился экспорт российского продовольствия и строительных иатериалов. Мы хотим, чтобы российская продукция была эстетически выразительной, технологично упакована и пригодна для длительного и безопасного хранения содержимого. Но надо признать, что часть сырья для производства полипропилена всё ещё импортируется и предстоит немалая работа по вытеснению и замещению импорта. Осмысленная и целенаправленная работа в этом направлении ведётся.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~07:08 08.08.23
    #1266710
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