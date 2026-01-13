На Полиматиз запустили линию по производству пленки дышащей и недышащей для медицины и гигиены.
На заводе Полиматиз запустили новую линию по производству пленки дышащей и недышащей для сферы медицины и гигиены. Линия укомплектована высокотехнологичным оборудованием и работает по принципу безотходного производства. Полный цикл производства сырья и готовой продукции — пленки дышащие и не дышащие.
Запуск новой линии позволит расширить рынок сбыта. А это означает на 100% обеспечить предприятия качественным востребованным сырьем для производства подгузников, простыней, пеленок и другой продукции в сфере медицины и гигиены.
Основной особенностью выпускаемой продукции является мягкость, впитываемость с улучшенными свойствами, отсутствие маслянистости, хорошая адгезия, четырехцветная печать и широкая цветовая палитра.
