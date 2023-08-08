СЗ «РОСТР» сдал панорамный понтон для пассажирского причала «Остров фортов-1» проекта ПРП-44

Судостроительный завод «РОСТР» (Ленинградская область) сдал панорамный понтон для пассажирского причала «Остров фортов-1» проекта ПРП-44.

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Причал «Остров фортов-1» представляет собой стоечное судно длиной 44,18 м, шириной 12 м. Заказчиком проекта выступила судоходная компания «Нева Тревел».

Причал предназначен для обеспечения швартовки и стоянки пассажирских судов, в том числе скоростных катамаранов, которые в настоящий момент строятся на класс РС на Средне-Невском судостроительном заводе. В рамках развития инфраструктуры музейного комплекса также по заказу судоходной компании «Нева Тревел» по проекту компании «Форсс Технологии» ведется строительство сразу двух серий таких судов.