АНХК произвела рекордное количество битума

Ангарская нефтехимическая компания (входит в нефтеперерабатывающий блок «Роснефти») произвела 180 тыс. тонн нефтебитумов за 6 месяцев этого года.

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Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бесперебойные поставки продукции обеспечивает специализированное дочернее общество Компании — «Роснефть — Битум».

АНХК уже более 60 лет является основным производителем главного компонента асфальтового покрытия в Приангарье.

Производство дорожных битумов ведётся в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 33133-2014, который определяет требования к эксплуатационным характеристикам битумного вяжущего. Ангарский битум обладает высокой износостойкостью и прочностью, устойчивостью к резким перепадам температур и воздействию влаги, а также скоростью расплавления и застывания.

Качество битума контролируют специалисты собственного испытательного центра, отборы проб выполняются на всех стадиях производства продукции. Битум АНХК неоднократно отмечался дипломами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». По итогам регионального этапа, проводившегося в июне, битум нефтяной дорожный вязкий марки БДН 100/130 отмечен дипломом победителя и вышел в федеральный этап конкурса.

Справка:

АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 280 наименований с учётом сортов и марок, в том числе — бензины, дизтопливо, масла, авиакеросин, бутиловые спирты, серная кислота и др. Продукция предприятия поставляется в 42 субъекта Российской Федерации и ряд зарубежных стран.

АНХК производит дорожные, кровельные и строительные битумы. Впервые их производство на предприятии было начато в 1961 году. Сегодня битумное подразделение способно вырабатывать более 50 тонн нефтебитумов в час. Отгрузка осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Помимо дорожной сферы, ангарский битум используют для изготовления кровельных материалов, его применяют в кабельной, лакокрасочной и других отраслях промышленности.