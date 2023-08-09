Начались ходовые испытания краболова-процессора «Вайгач»

Начались ходовые испытания первого отечественного краболова-процессора проекта КСП01 «Вайгач», построенного Заводом «Красное Сормово» (входит в ОСК).

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Испытания проходят в районе острова Гогланд в Финском заливе, куда головное судно отправилось после достройки на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК).

Серию из пяти краболовов Завод «Красное Сормово» строит для Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль», направленной на стимулирование развития рыболовного флота в России и поддержку отечественных судостроительных заводов.

Ходовые испытания пройдут с участием специалистов сдаточной команды Завода «Красное Сормово», представителей заказчика, контрагентов, сотрудников Российского морского регистра судоходства.

В программу испытаний «Вайгача» входит проверка его пропульсивного комплекса, ходовых характеристик, систем автоматики, связи, навигации. Кроме того, специалисты проконтролируют соответствие проектным характеристикам всего оборудования, установленного на судне, в том числе рефрижераторной установки для заморозки крабов.

По итогам ходовых испытаний, завершение которых намечено на 14 августа, и устранения замечаний головное судно проекта КСП01 будет передано заказчику в контрактные сроки. Далее «Вайгач» отправится в Баренцево море, где пройдут его промысловые испытания.

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