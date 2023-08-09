В 2022 году «Вертолёты России» произвели 296 вертолётов

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«Вертолёты России» произвели в 2022 году 296 вертолетов, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Что касается вертолётостроения. В 2022 году наш холдинг „Вертолеты России“ произвел 296 вертолётов. В прошлом году (в 2021 году — прим. ТАСС) было 134, в этом году — 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего из-за увеличения ГОЗа», — сказал он.