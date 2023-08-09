На энергоблоке № 3 АЭС «Куданкулам» завершилась сварка главного циркуляционного трубопровода

На энергоблоке № 3 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершилась сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), включая наплавку аустенитной нержавеющей стали, защищающей трубопровод от агрессивной среды.

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ГЦТ объединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы.

Учитывая высокие требования к качеству и условиям эксплуатации, сварка ГЦТ — это один из самых сложных и ответственных этапов строительно-монтажных работ на энергоблоке. Именно по трубопроводу нагретая в реакторе вода попадает в парогенераторы, откуда генерируемый пар идет в проточную часть турбины, и турбогенератор вырабатывает электричество. Общая длина ГЦТ составляет порядка 140 м, толщина стенок труб — 70 мм, общая длина 28 сварных стыков — более 87 м. Расчетный срок службы ГЦТ в сложных условиях (давление — 160 атм, температура — 3500С) — 60 лет.

При производстве сварки главного циркуляционного трубопровода, которая началась в декабре 2022 года, использовалась предложенная российской стороной технология, позволившая Индийской корпорация по атомной энергетике (ИКАЭЛ) сократить срок операции с 270 до 219 суток.

После завершения сварки ГЦТ начнутся операции по проливу на открытый реактор и этап «Гидравлические испытания и циркуляционная промывка первого контура».

Справка:

Энергоблоки №№ 3,4 и №№ 5,6 являются второй и третьей очередями АЭС «Куданкулам», сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000. Технические решения, реализованные в проекте АЭС «Куданкулам», характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.

Новые энергоблоки АЭС «Куданкулам» соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Застройщик — технический заказчик объекта — Индийская корпорация по атомной энергетике. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования — АО АСЭ. В настоящее время энергоблоки №№ 1,2 АЭС «Куданкулам» работают на номинальном уровне мощности.