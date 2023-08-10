«Калашников»: НИИ Стали испытал противоосколочное одеяло гранатами

НИИ Стали испытал противоосколочное одеяло «Эгида» гранатами Ф-1 и РГН на полигоне ЦНИИТОЧМАШ. Серийный образец одеяла был проверен на стойкость к подрыву гранат с расстояния 3 и 5 м.

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Напомним, что начальная скорость разлета осколков достигает 700 м/с и выше.

Одеяло достойно показало себя, задержав более 85% попавших в него осколков. Осколки, пробившие одеяло, также не представляют угрозу жизни, поскольку утратили свою поражающую способность и их летальность стала минимальной.

Одеяло прошло испытание и на противопульную стойкость — оно было обстреляно из пистолета Стечкина с расстояния 5 м. Пробитий не зафиксировано.

Противоосколочное одеяло «Эгида» от АО «НИИ стали» производится серийно и находит все больший спрос как среди крупных компаний, так и среди частных покупателей. Оно — идеальное решение в ситуации, когда необходимо быстро и надежно защитить себя и своих близких, укрыть технику и оборудование.