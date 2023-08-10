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Армия и Флот

Начался серийный выпуск самоходных гаубиц «Коалиция-СВ»

Коалиция-СВКоалиция-СВ © cdnstatic.rg.ru

Предприятия российского ОПК начали серийный выпуск САУ нового поколения «Коалиция-СВ» и транспортно-заряжающей машины к ней.

Серийное производство развернуто параллельно с государственными испытаниями — их планируется завершить в текущем году", — рассказал РИА Новости замглавы корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Гаубица калибра 152 мм создана в нижегородском ЦНИИ «Буревестник», собирают самоходки на заводе «Уралтрансмаш». САУ передвигается на гусеничном шасси танка Т-90 и предназначена для поражения целей на дистанции до 70 километров. Наведение и обслуживание орудия полностью автоматизировано, экипаж САУ составляет три человека против пяти в других самоходках.

Благодаря автомату заряжания «Коалиция» обладает первоклассной скорострельностью — до 16 выстрелов в минуту. Также орудие может использовать корректируемые боеприпасы и вести огонь в режиме огневого налета, когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям, приходят к цели одновременно.
Источник: https://rg.ru/2023/08/10/reg-urfo/n...samohodnyh-gaubic-koaliciia-sv.html

вооружение, артилерия, САУ, Ростех, ЦНИИ "Буревестник", Уралтрансмаш
  • Jorjio774 Jorjio774
    10.08.2312:31:20

    Отличная новость. Нам критически не хватает артиллерийской дальности.

    #1266889
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    10.08.2312:34:58

    Наконец свершается!!!

    Критический важный вид вооружения — «бог войны», в котором Россия уступала западной технике по дальности. А этот параметр решает во многом судьбу коннтрбатерийной борьбы — тут западная артилерия имела преимущество на Украине.

    Долгожданная новость! На фронте их еще нет, но сейчас все ускоряется по законам военного времени.

    #1266890
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    10.08.2312:37:42

    Вопрос — откуда взялось такое название САУ?

    #1266892
    • alex4spb alex4spb
      10.08.2312:46:22

      поначалу, когда о ней ещё было мало известно общественности, ходили упорные слухи, что она будет двуствольной.

      #1266895
      • Jorjio774 Jorjio774
        10.08.2312:54:32

        Это не слухи. Был, в разработке, вариант 2С33 «Мста-СМ" в двуствольном исполнении. Но от него отказались. Название «Коалиция», собственно, и произошло от соединения (коалиции) двух стволов. Один ствол потом убрали, а название осталось.   

        Отредактировано: Jorjio774~12:57 10.08.23
        #1266896
        • alex4spb alex4spb
          10.08.2313:15:18

          на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года «Коалиция-СВ» была в том виде в котором и сейчас.

          #1266897
          • Jorjio774 Jorjio774
            10.08.2313:26:09

            А причём тут парад Победы? Я вам говорил, что двуствольный вариант, это не слухи. Была разработка и были прототипы.

            Вот информация Двуствольная самоходная артиллерийская установка (гаубица) 2С36 «Коалиция-СВ"

            #1266898
            • alex4spb alex4spb
              10.08.2313:51:39

              ресурс vpk.name никакого отношения к отечественному ВПК не имеет.

              это частная лавочка, зарегистрирована на некоего Андрея Лабутина из города Коврова.

              #1266899
              • Jorjio774 Jorjio774
                10.08.2314:16:35

                Ну, Андрея Лабутина, можно только поблагодарить, что он собрал воедино информацию из открытых источников по этому образцу вооружения. То, что он не имеет прямого отношения к ВПК, это понятно. Там, кстати говоря, есть видео стрельбы из двухствольного варианта.

                #1266900
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    10.08.2316:35:13

    Крайне нужная машина. Еще бы решили вопрос с реактивной артиллерией сверхбольшой дальности. Доработать «Торнадо-С» и внедрить в нужных объемах.

    #1266905
  • Аlex М Аlex М
    10.08.2317:27:09

    Ура, наконец то!!! Еще ждем Коалиция-СВ-КШ до кучи!!!

    Наведение и обслуживание орудия полностью автоматизировано
    Представляю как быстро будет оно открывать огонь, только приехало, и максимально быстро будет наваливать по цели

    Отредактировано: Аlex М~17:29 10.08.23
    #1266908
  • Нет аватара termometrix
    10.08.2317:37:22

    предназначена для поражения целей на дистанции до 70 километров

    Также для поражения целей на дистанции до 80 километров с применением АР ОФС.

    #1266909
  • АНС АНС АНС АНС
    10.08.2318:38:59

    Теперь наладить оперативное целеуказание. Также обеспечить новыми боеприпасами.

    #1266917
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