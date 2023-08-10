Начался серийный выпуск самоходных гаубиц «Коалиция-СВ»

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Предприятия российского ОПК начали серийный выпуск САУ нового поколения «Коалиция-СВ» и транспортно-заряжающей машины к ней.

Серийное производство развернуто параллельно с государственными испытаниями — их планируется завершить в текущем году", — рассказал РИА Новости замглавы корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Гаубица калибра 152 мм создана в нижегородском ЦНИИ «Буревестник», собирают самоходки на заводе «Уралтрансмаш». САУ передвигается на гусеничном шасси танка Т-90 и предназначена для поражения целей на дистанции до 70 километров. Наведение и обслуживание орудия полностью автоматизировано, экипаж САУ составляет три человека против пяти в других самоходках.

Благодаря автомату заряжания «Коалиция» обладает первоклассной скорострельностью — до 16 выстрелов в минуту. Также орудие может использовать корректируемые боеприпасы и вести огонь в режиме огневого налета, когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям, приходят к цели одновременно.