Энергоблок № 1 Курской АЭС-2: установка лопаток ротора низкого давления

Специалисты подрядной организации приступили к установке лопаток ротора низкого давления турбинной установки первого энергоблока Курской АЭС-2. Работы производятся в турбинном здании.

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Планируется установить 768 лопаток — по 110 в четвёртые и по 82 в каждые из пяти ступеней.

«Облопачивание — это установка рабочих лопаток в проектное положение — диск ротора. Уникальна последняя пятая ступень. В ней лопатки, изготовленные из особой стали, имеют длину 1760 мм, весом 142 кг каждая. На турбинах блоков ВВЭР-1000 подобные лопатки не превышают 1450 мм. Преимущество в длине позволяет турбинной установки первого энергоблока Курской АЭС-2 достичь расчётный КПД, необходимую мощность и экономичность. Скорость вращения валопровода турбогенератора составляет 25 оборотов в секунду. Лопатки имеют прямые хвостовики ёлочного типа и концевой бандаж, шевронной формы. Каждая лопатка — это уникальный сплав прочностных и аэродинамических характеристик. Верхняя часть передних кромок подвергалась механическому упрочнению, что обеспечивает высокую износостойкость и надежность роторов», — рассказал первый заместитель директора Курского филиала АО «АСЭ» Максим Богачко.

Ранее специалисты завода-изготовителя выполнили облопачивание комбинированного ротора высокого и среднего давления (РВСД). В общей сложности в турбине установлено 3456 лопаток.

«Для облопачивания ротора используется специальный стенд. Его привезли с завода-изготовителя. Масса оборудования — свыше 60 тонн. Уникальность стенда в том, что он без особых усилий вращает ротор массой 250 тонн в любую сторону с необходимой для работы скоростью. На стенде установлены дисковые тормоза, которые применяются на ветряных генераторах большой мощности и служат для фиксации ротора в нужном положении при установке рабочих лопаток в диски», — рассказал первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

После облопачивания специалисты уложат оба ротора низкого давления — РНД в проектное положение (ротор комбинированного цилиндра высокого и среднего давления РВСД уже в подшипниках, на штатном месте), до пуска энергоблока закроют цилиндры, где они будут дожидаться пуска и выхода на 1500 об/мин, с такой скоростью они будут вращаться в процессе выработки электроэнергии.

Справка:

Согласно проекту ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 предусмотрена самая мощная в России отечественная турбина — 1255 МВт с частотой вращения — 1500 об/мин. Паровая турбина тихоходная активного типа, состоит из комбинированного ЦВСД — цилиндра высокого и среднего давления и двухпоточного ЦНД — цилиндра низкого давления. В применении совмещенного цилиндра высокого и среднего давления состоит уникальность данной паровой турбины.

Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».