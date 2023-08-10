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Энергетика и ТЭК

Энергоблок № 1 Курской АЭС-2: установка лопаток ротора низкого давления

Специалисты подрядной организации приступили к установке лопаток ротора низкого давления турбинной установки первого энергоблока Курской АЭС-2. Работы производятся в турбинном здании.

 © rosatom.ru

Планируется установить 768 лопаток — по 110 в четвёртые и по 82 в каждые из пяти ступеней.

«Облопачивание — это установка рабочих лопаток в проектное положение — диск ротора. Уникальна последняя пятая ступень. В ней лопатки, изготовленные из особой стали, имеют длину 1760 мм, весом 142 кг каждая. На турбинах блоков ВВЭР-1000 подобные лопатки не превышают 1450 мм. Преимущество в длине позволяет турбинной установки первого энергоблока Курской АЭС-2 достичь расчётный КПД, необходимую мощность и экономичность. Скорость вращения валопровода турбогенератора составляет 25 оборотов в секунду. Лопатки имеют прямые хвостовики ёлочного типа и концевой бандаж, шевронной формы. Каждая лопатка — это уникальный сплав прочностных и аэродинамических характеристик. Верхняя часть передних кромок подвергалась механическому упрочнению, что обеспечивает высокую износостойкость и надежность роторов», — рассказал первый заместитель директора Курского филиала АО «АСЭ» Максим Богачко.

Ранее специалисты завода-изготовителя выполнили облопачивание комбинированного ротора высокого и среднего давления (РВСД). В общей сложности в турбине установлено 3456 лопаток.

«Для облопачивания ротора используется специальный стенд. Его привезли с завода-изготовителя. Масса оборудования — свыше 60 тонн. Уникальность стенда в том, что он без особых усилий вращает ротор массой 250 тонн в любую сторону с необходимой для работы скоростью. На стенде установлены дисковые тормоза, которые применяются на ветряных генераторах большой мощности и служат для фиксации ротора в нужном положении при установке рабочих лопаток в диски», — рассказал первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

После облопачивания специалисты уложат оба ротора низкого давления — РНД в проектное положение (ротор комбинированного цилиндра высокого и среднего давления РВСД уже в подшипниках, на штатном месте), до пуска энергоблока закроют цилиндры, где они будут дожидаться пуска и выхода на 1500 об/мин, с такой скоростью они будут вращаться в процессе выработки электроэнергии.

Справка:

Согласно проекту ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 предусмотрена самая мощная в России отечественная турбина — 1255 МВт с частотой вращения — 1500 об/мин. Паровая турбина тихоходная активного типа, состоит из комбинированного ЦВСД — цилиндра высокого и среднего давления и двухпоточного ЦНД — цилиндра низкого давления. В применении совмещенного цилиндра высокого и среднего давления состоит уникальность данной паровой турбины.

Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».
Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhi...ovke-lopatok-rotora-nizkogo-davlen/

энергетика, атом, АЭС, строительство, Курская АЭС-2, Курск
  • Нет аватара termometrix
    11.08.2307:02:28

    Это новая мощная российская тихоходная турбина, так как подвижный корпус выполнен из стали.

    До недавнего времени тихоходные турбины производил только харьковский Турбоатом на всём постсоветском пространстве еще со времен СССР.Наши тоже освоили эту сложную технологию.Импортозамещение и новые компетенции.

    Если не ошибаюсь, харьковский Турбоатом выпускал тихоходные паровые турбины максимальной мощностью 500 МВт, а наша новая тихоходная турбина имеет мощность 1255 МВт.

    Это означает, что в мире только «Силовые машины» из России и СП в составе General Electric из США и Alstom из Франции способны производить такие мощные тихоходные паровые турбины.То есть Россия конкурирует в мире только с еще одной компанией, которая является совместным предприятием двух стран: США и Франции плюс сотни поставщиков из остального мира, которые работают на нужды этого совместного западного предприятия.

    Отредактировано: termometrix~09:24 11.08.23
    #1266956
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