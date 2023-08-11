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В филиале ПАО «Ил» — Авиастар изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Новое воздушное судно пополнило авиаполк ВТА России.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76МД и создается из отечественных комплектующих. Он предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

«Это вторая машина, изготовленная в рамках производственной программы текущего года. Авиастар выполняет свои обязательства по обеспечению военно-транспортной авиации современными надежными самолетами. Мы продолжаем масштабное техперевооружение и модернизацию технологических мощностей, повышаем заработную плату работников, благоустраиваем заводскую территорию, тем самым, обеспечивая наращивание объемов производства и привлекательность Авиастара, как работодателя. Дополнительно совершенствуем комплекс мер для привлечения новых сотрудников на наше предприятие. Все это создает уверенный трек развития», — сообщил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.