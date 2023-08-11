Грузооборот морских портов России за 7 месяцев 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 526,8 млн тонн.

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Сохранение тренда на динамичный рост этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,8% до 263,9 млн тонн объема перевалки сухих грузов, среди которых лидировали зерно, минеральные и химические удобрения, а также уголь и кокс. Перевалка наливных грузов выросла умеренно (+2,6%) до 262,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна прибавил 2,2% и составил 57,7 млн тонн. Прирост уже полностью обеспечен увеличением перевалки сухих грузов, на 14,6% до 17,8 млн, при сокращении перевалки наливных грузов на 2,6% до 39,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 3,8% и составил 149,0 млн тонн с сохранением лидирующей роли перевалки сухих грузов, рост которой достиг 17% и составил 66,2 млн тонн. Грузооборот наливных грузов на Балтике сократился на 5,1% до 82,8 млн тонн в абсолютных цифрах.

Сохранил за собой роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, традиционно лидирующий в стране по объемам перевалки. Грузооборот азовских и черноморских морских портов вырос на 18,4% до 174,9 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов увеличился на 29,5% до 83,4 млн тонн, наливных грузов тоже вырос на солидные 9,9% до 91,5 млн тонн.

Продолжается стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора «Север-Юг». Он вырос на 40,8% до 4,3 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов вырос в 1,8 раз, составив 2,6 млн тонн, наливных грузов прибавил 5,1% и составил 1,7 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,4% до 140,9 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 93,9 млн тонн (+6,5%), наливных грузов — 47,0 млн тонн (+9,2%).

Росморречфлот принимает участие в реализации двух входящих в национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» федеральных проектов: «Развитие морских портов», как его администратор, и «Развитие Северного морского пути», как соисполнитель с ГК «Росатом».

Осуществление федерального проекта «Развитие морских портов» обеспечивает планомерное увеличение их мощностей, достигших к середине 2023 г. 1,3 млрд тонн. Этот показатель более чем вдвое превышает мощности всех морских портов СССР в 1990 году (600 млн т) и более чем в четыре раза — совокупные мощности российских морских портов в 2000 г. (ок. 300 млн т).

Только в прошлом году прирост производственных мощностей отечественных морских портов превысил 36 млн тонн, в основном, за счет ввода новых высокопроизводительных терминалов в Приморье, на Камчатке и Тамани.