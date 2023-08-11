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Статистика

Грузооборот морских портов России за 7 месяцев 2023 года увеличился на 9,3%

Грузооборот морских портов России за 7 месяцев 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 526,8 млн тонн.

 © morflot.gov.ru

Сохранение тренда на динамичный рост этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,8% до 263,9 млн тонн объема перевалки сухих грузов, среди которых лидировали зерно, минеральные и химические удобрения, а также уголь и кокс. Перевалка наливных грузов выросла умеренно (+2,6%) до 262,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна прибавил 2,2% и составил 57,7 млн тонн. Прирост уже полностью обеспечен увеличением перевалки сухих грузов, на 14,6% до 17,8 млн, при сокращении перевалки наливных грузов на 2,6% до 39,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 3,8% и составил 149,0 млн тонн с сохранением лидирующей роли перевалки сухих грузов, рост которой достиг 17% и составил 66,2 млн тонн. Грузооборот наливных грузов на Балтике сократился на 5,1% до 82,8 млн тонн в абсолютных цифрах.

Сохранил за собой роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, традиционно лидирующий в стране по объемам перевалки. Грузооборот азовских и черноморских морских портов вырос на 18,4% до 174,9 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов увеличился на 29,5% до 83,4 млн тонн, наливных грузов тоже вырос на солидные 9,9% до 91,5 млн тонн.

Продолжается стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора «Север-Юг». Он вырос на 40,8% до 4,3 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов вырос в 1,8 раз, составив 2,6 млн тонн, наливных грузов прибавил 5,1% и составил 1,7 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,4% до 140,9 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 93,9 млн тонн (+6,5%), наливных грузов — 47,0 млн тонн (+9,2%).

Росморречфлот принимает участие в реализации двух входящих в национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» федеральных проектов: «Развитие морских портов», как его администратор, и «Развитие Северного морского пути», как соисполнитель с ГК «Росатом».

Осуществление федерального проекта «Развитие морских портов» обеспечивает планомерное увеличение их мощностей, достигших к середине 2023 г. 1,3 млрд тонн. Этот показатель более чем вдвое превышает мощности всех морских портов СССР в 1990 году (600 млн т) и более чем в четыре раза — совокупные мощности российских морских портов в 2000 г. (ок. 300 млн т).

Только в прошлом году прирост производственных мощностей отечественных морских портов превысил 36 млн тонн, в основном, за счет ввода новых высокопроизводительных терминалов в Приморье, на Камчатке и Тамани.
Источник: https://morflot.gov.ru/novosti/lent...tsev-2023-goda-uvelichilsya-na-9-3/

статистика, грузооборот, морские порты, Россия
  • Нет аватара termometrix
    11.08.2312:39:59

    В России развиваются новые логистические маршруты и транспортные коридоры, мегапроекты, такие как Северный морской путь, Новый шелковый пояс, Север-Юг и Закавказский транспортный узел.Большие дела.

    В то время Болгария погрузилась в фашистскую диктатуру,заблокировав доступ к российским сайтам и СМИ,потому что правящая американская компрадорская клика боится правды.Сейчас правящие идиоты в Болгарии готовятся уничтожить остальные советские памятники,изменив дату национального праздника только потому, что он приходится на празднование освобождения Болгарии от великой и непобедимой русской армии от тяжелого пятивекового османского ига. В Болгарии должно быть уничтожено все, что связано с великой русской страной, по мнению местных проамериканских фашистов и отморозков,чтобы еще больше отвлечь внимание болгарского быдла от катастрофы созданной в стране и от тотальной некомпетентности тупых проамериканских янычар.

    К сожалению, 110 000 русских солдат погибли напрасно в 1877-1878 годах за освобождение этой страны, Болгария не заслуживает и никогда не заслуживала существования как страна.

    Эрдоган дотошно и бережно ждет своего часа и когда в Болгарию прибудут турецкие танки, чтобы потребовать то, что им принадлежит,тогда тупым болгарам никто не поможет.А пока американская оккупация Болгарии работает достаточно эффективно для полного истощения страны,за 30 лет население Болгарии уменьшилось на 30% и будет уменьшаться дальше,без промышленности,без сельского хозяйства, Болгария полностью зависит от западных кредитов и субсидий.Все ненавидят предателей,а Болгария всегда была предательским образованием.

    #1266994
    • Badassgoliath Badassgoliath
      11.08.2317:46:24

      К сожалению, 110 000 русских солдат погибли напрасно в 1877-1878 годах за освобождение этой страны, Болгария не заслуживает и никогда не заслуживала существования как страна.

      Со второй частью утверждения склонен согласиться, но не с первой.

      Наши солдаты погибли не напрасно. Ведь тогда была ещё свежа память о неудачной войне против тогдашней англо-франко-турецкой коалиции, в которой Россия, хоть и по очкам, но вроде как проиграла. Мы знаем эти события под названием Крымской войны, хотя она шла не только там. России нужна была эта победа над Турцией и освобождение Болгарии в том числе и для самой себя, как способ преодоления некоего синдрома. Тогда в стране был огромный эмоциональный подъём, вызывавший просто зубовный скрежет тогдашних западопоклонников и иноагентов. Они предсказывали, что ничего не выйдет, но обломались, твари.

      #1267021
      • Нет аватара Лексур
        11.08.2320:22:02

        Да и ослабление Оттоманской Порты было выгодно РИ. После этого влияние турок в Европе очень сильно снизилось. А это ослабление геополитического противника. Так что освобождение Болгарии было не напрасным, хоть Болгария независимости и не заслужила.

        #1267033
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