За пять месяцев 2026 года грузооборот морских портов России вырос на 3,7%
За пять месяцев 2026 года грузооборот морских портов России вырос на 3,7%. С января по май 2026 года грузооборот морских портов России составил 369,6 млн тонн, что на 3,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные привели 10 июня в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) со ссылкой на информацию АО «Морцентр».
Как уточняют в АСОП, объём перевалки сухогрузов составил 182,1 млн тонн (+6,1%), объем перевалки наливных грузов составил 187,5 млн тонн (+1,5%).
При этом экспортных грузов перегружено 290,6 млн тонн (+3,5%), импортных грузов — 17,4 млн тонн (-0,8%), транзитных — 27,7 млн тонн (-8,2%), каботажных — 33,9 млн тонн (+21,6%).
В региональном разрезе грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 41,8 млн тонн (+14,2%), Балтийского бассейна — 108,4 млн тонн (-4,7%), Азово-Черноморского бассейна — 108,5 млн тонн (+3,1%), Каспийского бассейна — 4,3 млн тонн (+51,7%), Дальневосточного бассейна — 106,6 млн тонн (+8,8%).
Отметим, традиционную разбивку по отдельным портам в этот раз в АСОП не приводят.
Напомним, за январь-апрель 2026 года грузооборот морских портов России вырос на 2,6%.
Фото: Sudostroenie.info
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