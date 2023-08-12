В столице открылось движение по мосту через затон Новинки на ЗИЛе

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11 августа в Москве запустили движение по мосту автомобильному мосту через затон Новинки на ЗИЛе.

При сооружении новой переправы строители использовали метод продольной надвижки, чтобы сохранить беспрерывную навигацию по реке.

Сложная геометрия моста объясняется и особенностями самого затона, и существующего рельефа местности — переправа установлена на косых опорах.

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Строительство сооружения началось в феврале 2021 года и завершено на днях. Длиной мост 416 метров по четыре полосы движения в обоих направлениях. Мост соединил набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062 с выходом на Южнопортовую улицу. Кроме того, в рамках проекта построен участок Проектируемого проезда № 4062 длиной 2,1 км — от улицы Льва Юдина до улицы Мустая Карима (по две полосы движения в каждом направлении).

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