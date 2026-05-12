Есть метка на карте 2 дня назад 4822
GanzhinaTA Дорожное строительство

Построенный НПС мост получил международную награду

Велопешеходный мост через Нагатинский затон Москвы-реки, построенный филиалом «ДиМ» Мостоотряд-6, получил один из главных призов на International Architecture & Design Awards 2026. Искусственное сооружение стало «платиновым» призером в номинации «Арки, мосты, виадуки и путепроводы».

Конкурс проводится уже в пятый раз. В нем эксперты из разных стран мира оценивали более 500 представленных работ — как реализованные объекты, так и проектные разработки архитекторов и дизайнеров из 53 государств. Мост длиной 219 м сократил время пути до станции метро БКЛ «Нагатинский затон» для жителей нового квартала в три раза и стал украшением одноименного района.

Он стоит на 4 опорах, жесткость конструкции обеспечена системой из 12 наклонных пилонов и вант, действующих по принципу обратной фермы Финка. Особенности сооружения — разделение пролётного строения на пешеходную и велосипедную зону, доступ без лестниц и архитектурная подсветка в ночное время.

Источник: max.ru

  • Нет аватара Сергей4013.05.26 12:54:50

    Достоинства собственно самого моста это один аспект проблемы.
    Другой аспект это где мост построен.
    В Волгограде построили мост через канал в рамках проекта строительства объездной дороги, но построили в семи километрах от существующего. Перепробег в объезд через новый мост около 7-ми километров. Это для чего так? Разве нельзя было построить хотя наполовину ближе к существующему мосту?

    #1316028