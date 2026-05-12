Велопешеходный мост через Нагатинский затон Москвы-реки, построенный филиалом «ДиМ» Мостоотряд-6, получил один из главных призов на International Architecture & Design Awards 2026. Искусственное сооружение стало «платиновым» призером в номинации «Арки, мосты, виадуки и путепроводы».

Конкурс проводится уже в пятый раз. В нем эксперты из разных стран мира оценивали более 500 представленных работ — как реализованные объекты, так и проектные разработки архитекторов и дизайнеров из 53 государств. Мост длиной 219 м сократил время пути до станции метро БКЛ «Нагатинский затон» для жителей нового квартала в три раза и стал украшением одноименного района.

Он стоит на 4 опорах, жесткость конструкции обеспечена системой из 12 наклонных пилонов и вант, действующих по принципу обратной фермы Финка. Особенности сооружения — разделение пролётного строения на пешеходную и велосипедную зону, доступ без лестниц и архитектурная подсветка в ночное время.