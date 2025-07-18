Два велопешеходных моста возвели через Яузу, один — в Нагатинском затоне, один — через реку Цыганку в ТиНАО и еще один — через Водоотводный канал.

Год назад пешеходный мост через Водоотводный канал соединил стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными.

© www.sobyanin.ru

В прошлом году собственный велопешеходный мост через реку Яузу появился у студентов Бауманки. Яркая особенность — амфитеатр с видом на реку.

© www.sobyanin.ru

В начале этого года открыли мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон. Этот живописный мост соединяет две части района и является кратчайшим путем к стации метро.

© www.sobyanin.ru

До 2027 года в Москве построят еще несколько пешеходных мостов. Один из них — 170-метровый пешеходный мост, который пройдет под Малым Каменным мостом и продлит прогулочный маршрут от Балчуга к Болотной площади. Еще два — появятся в Мневниковской пойме. Первый, длиной 222 метра, свяжет Мневниковскую пойму с Островной улицей в Крылатском. Второй, длиной 200 метров, — свяжет Мневниковскую пойму с парком «Фили».

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