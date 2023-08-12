Московский завод разработал станок для автоматизации алмазного шлифования твердосплавных пластин

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Станок оснащён роботом-манипулятором, который занимается загрузкой и разгрузкой заготовок, а также перемещением деталей в процессе обработки.

Столичное предприятие представило новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением. Он предназначен для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин.

Московский завод «Шлифовальные станки», который входит в холдинг «СТАН», представил свою последнюю разработку — новый шлифовальный центр. Машина предназначена для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин, которые потом используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках, в том числе с числовым программным управлением. Применение таких пластин в металлообработке позволяет значительно сократить издержки производства.

Шлифовальный центр оснащен встроенным роботом-манипулятором, который не только выполняет загрузку и разгрузку заготовок, но и перемещает детали в процессе обработки. Это позволяет сократить время перенастройки между операциями и повысить эффективность работы.

Кроме того, в устройство вмонтирована система управления, которая позволяет оперативно контролировать процесс шлифования и корректировать его параметры в автоматическом режиме.

Новинка уже пользуется спросом со стороны потенциальных покупателей — сейчас завод-изготовитель формирует портфель заказов на данное изделие и готовится к запуску его серийного производства.

Станок полезен для предприятий, которые занимаются производством инструментов.

Первый экземпляр станка представили в мае на международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» («Металлообработка-2023») в Москве.

В продуктовую линейку российского разработчика входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. Компания включает пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в пяти регионах страны.