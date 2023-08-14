На МФАСС «Спасатель Ильин» проекта MPSV07 состоялся подъем государственного флага

В Азово-Черноморском филиале ФГБУ «Морспасслужба» (Краснодарский край) состоялось торжественное поднятие флага и ввод в эксплуатацию принятого в состав учреждения многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Ильин» проекта MPSV07.

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Государственная приемная комиссия приняла МФАСС мощностью 4 МВт проекта MPSV07, «Спасатель Ильин», построенное в г. Керчи на АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 13 мая. Во исполнение поручения Росморречфлота судно построено по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика» в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» для нужд ФГБУ «Морспасслужба».

Новый универсальный спасатель спроектирован и построен по правилам и под надзором Российского морского регистра судоходства на класс: КМArc 5 [1] AUT1-ICS OMBO FF3WS DYNPOS-2 EPP Salvage ship.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно с усиленным ледовым классом, наклонным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью, с удлиненной двухъярусной надстройкой бака, носовым расположением жилой надстройки и машинным отделением в средней части, с дизель-электрической энергетической установкой, с двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками и носовыми подруливающими устройствами, с категорией ледового усиления «Arc 5».

Судно имеет неограниченный район плавания, в том числе, с совершением международных рейсов и плаванием по трассам Севморпути.

Судно предназначено для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; оказания технической поддержки и помощи в районах опасных для мореплавания, добычи морепродуктов, обслуживания транспортных операций в портах; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; поиска, спасения, эвакуации и размещения людей с оказанием им медицинской помощи; снятия с мели и рифов аварийных судов, откачки воды из затопленных отсеков; буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде; оказания помощи в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, доступных для подхода с моря; тылового и технического обеспечения, в том числе, выполнения подводно-технических работ водолазов на глубинах до 60 метров; тушения горящего на воде топлива, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН), в том числе с температурой вспышки ниже 60 °C; освидетельствования и очистки подводной части корпуса судов, плавучих и береговых объектов; обследования морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 м.

По проекту MPSV07, разработанному Морским инженерным бюро, за последние 10 лет построены четыре судна: «Спасатель Карев», «Спасатель Кавдейкин», «Спасатель Заборщиков» и «Спасатель Демидов». Все они успешно служат в региональных подразделениях Морспасслужбы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и Новороссийске.