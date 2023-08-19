В Мордовии открыт новый комбикормовый завод

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В посёлке Красноармейский Кочкуровского района Мордовии завершено строительство комбикормового завода.

Инвестиционный проект по строительству завода для производства гранулированных комбикормов для свиней и индейки мощностью 10 тонн в час реализовала Агрофирма «Норов»

Мощность предприятия составляет 10 тонн в час. Отметим, что корма с нового завода полностью покроют потребности собственных предприятий группы компаний «Норов».

Инвестиции в проект составили 291 млн рублей.

Весь процесс изготовления полностью механизирован и автоматизирован. Управление системой происходит удаленно в операторской, технологический процесс всегда под контролем специалиста.

Фото — https://vk.com/...134406823_17167