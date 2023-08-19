В Мордовии открыт новый комбикормовый завод
В посёлке Красноармейский Кочкуровского района Мордовии завершено строительство комбикормового завода.
Инвестиционный проект по строительству завода для производства гранулированных комбикормов для свиней и индейки мощностью 10 тонн в час реализовала Агрофирма «Норов»
Мощность предприятия составляет 10 тонн в час. Отметим, что корма с нового завода полностью покроют потребности собственных предприятий группы компаний «Норов».
Инвестиции в проект составили 291 млн рублей.
Весь процесс изготовления полностью механизирован и автоматизирован. Управление системой происходит удаленно в операторской, технологический процесс всегда под контролем специалиста.
- «Ярославский бройлер» запустил завод комбикормов
- В Республике Коми открылся комбикормовый завод с ежегодной мощностью в 90 тыс. тонн
- Крупный комбикормовый завод открыт в Пензенской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!