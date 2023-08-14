«Росэлектроника»: автоматизированная система управления войсками с расширенным функционалом

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на форуме «Армия-2023» обновленную модификацию автоматизированной системы управления войсками «Поляна-Д4М1».

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Модернизированный комплекс получил возможность сопряжения с авиацией военно-воздушных сил и военно-морского флота.

Разработка позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов.

Ранее объектами управления системы являлись только зенитно-ракетные комплексы войск противовоздушной обороны большой (типа «С-300»), средней (типа «Бук») и малой (типа «Тор» и «Тунгуска») дальности через соответствующие командные пункты.

Модернизированная «Поляна-Д4М1», разработанная и выпускаемая пензенским АО «Радиозавод» (входит в «Росэлектронику»), обеспечивает сбор и обработку данных от цифровых радиолокационных станций различного диапазона наземного и воздушного базирования, а также от центров управления воздушным движением. Система осуществляет управление дежурными силами, ведет автоматизированный обмен оперативно-тактической и командно-сигнальной информацией с вышестоящими и взаимодействующими объектами с использованием аппаратуры передачи данных и засекречивающей техники.

АСУ «Поляна-Д4М1» обеспечивает тренировку боевых расчетов и несение дежурств, а в военное время — управление огнем подчиненных подразделений на основе данных, получаемых от средств радиолокационной разведки. Время реакции системы на открытие огня составляет 2-3 секунды.

«Модернизированная „Поляна-Д4М1“ — новейший перспективный системообразующий комплекс многоэлементной боевой информационной системы. Он способен обеспечить надежную защиту как воинских формирований, так и объектов государственного управления и промышленных предприятий. Это гибкая интегрированная система, способная адаптироваться в систему управления войсками любого государства» — отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Комплекс размещен на 4-х автомобилях и состоит из пункта боевого управления, командно-штабной машины и двух подвижных электростанций. Помимо мобильного варианта исполнения «Поляна-Д4М1» имеет в составе автономное автоматизированное рабочее место (ААРМ), предназначенное для оснащения стационарных командных пунктов войск. ААРМ дублирует аппаратную часть АСУ «Поляна-Д4М1» и может служить как запасным, так и вспомогательным оборудованием для стационарного размещения, но с несколько ограниченным функционалом по количеству объектов сопряжения.